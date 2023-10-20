***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2023 17:37
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208163
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0528,0037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0227
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.794,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 19,49
|Açılış
|: 1.794,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.794,69
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.786,40
|147.404.696
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.156,50
|16.143.339
|% 10,00
|
|QNBFB
|377,70
|30.405.228
|% 9,99
|
|MEKAG
|48,66
|20.076.775
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|32.490.784
|% 9,99
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.157.442
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.342.348
|% -9,98
|
|GLBMD
|33,96
|10.906.499
|% -9,97
|
|ENSRI
|30,36
|16.792.736
|% -9,96
|
|PEKGY
|25,66
|15.714.338
|% -9,96
|
|ASTOR
|115,10
|2.674.568.690
|% -1,12
|
|ODAS
|11,79
|2.630.876.167
|% 3,42
|
|KOZAL
|23,48
|2.106.660.749
|% -4,16
|
|BIMAS
|283,60
|1.777.157.038
|% -3,50
|
|EKGYO
|6,90
|1.771.495.457
|% -4,03
|
|EKGYO
|6,90
|1.771.495.457
|% -4,03
|
|ODAS
|11,79
|2.630.876.167
|% 3,42
|
|KATMR
|2,45
|247.104.166
|% -9,59
|
|ADESE
|2,00
|190.910.977
|% -4,76
|
|KOZAL
|23,48
|2.106.660.749
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9972
|28,0037
|% 0,08
|
|Euro
|29,6847
|29,7024
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,9404
|34,1107
|% 0,26
|
|Frank
|31,2909
|31,4794
|% 0,18
|
|Riyal
|7,4444
|7,4818
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|17,94
|
|Altın Gr.
|1.791
|1.791
|15,78
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|12.057
|12.156
|84,00
|
|Yarım
|6.047
|6.103
|42,00
|
|Çeyrek
|3.014
|3.052
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|21,20
|21,23
|0,49
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
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17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
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17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
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17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem