***DOKTA* *CRFSA* *SNPAM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***DOKTA******CRFSA******SNPAM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [CRFSA, DOKTA, SNPAM]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/09/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar17/09/2020 tarihli Borsamız duyurusu ile fiili dolaşım oranını %5'in üstüne çıkarmaları için 01/01/2021 tarihine kadar süre verilerek uyarılanCarrefoursaCarrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.'nin başvuruları değerlendirilerek, bu şirketlere verilen süre 31/03/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893928BIST