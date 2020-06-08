***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.06.2020 19:04
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
05.06.2020 Tarihli ve 2020-20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
TTK'nun 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.
Denetimden Sorumlu Komite'mizin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı Bağımsız Denetim firmasının seçimi için 01 Temmuz 2020 günü yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunmak üzere KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin teklif olarak sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850009
BIST
18:00109.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -384,75
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
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111.043
En Düşük
109.248
18:006,7933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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|Açılış
|: 6,8080
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|Önceki Kapanış
|: 6,8120
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6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 7,6800
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|Önceki Kapanış
|: 7,6750
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7,6907
En Düşük
7,6183
18:00370,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
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|Açılış
|: 370,71
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|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,87
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5991
|8,6422
|% 0,64
|
|Frank
|7,0668
|7,1093
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8041
|1,8132
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|12,95
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,58
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.434
|-13,50
|
|Tam
|2.471
|2.501
|-17,70
|
|Yarım
|1.206
|1.221
|-8,60
|
|Çeyrek
|603
|610
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,06
|
|B. Petrol
|40,99
|40,99
|-1,31
|