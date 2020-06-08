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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

08.06.2020 19:04
GÜNCEL HABERLER



***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

   05.06.2020 Tarihli ve 2020-20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
TTK'nun 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.
Denetimden Sorumlu Komite'mizin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı Bağımsız Denetim firmasının seçimi için 01 Temmuz 2020 günü yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunmak üzere KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin  teklif olarak sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850009


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BIZIM 16,39 304.472.105 % 10,00  
AYCES 34,54 3.008.467 % 10,00  
MNDRS 3,08 48.246.073 % 10,00  
RTALB 20,60 6.932.930 % 9,98  
LUKSK 14,88 1.322.490 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5991 8,6422 % 0,64  
Frank 7,0668 7,1093 % 0,94  
Riyal 1,8041 1,8132 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.698 1.698 12,95  
Altın Gr. 370 370 3,58  
Cumhuriyet 2.400 2.434 -13,50  
Tam 2.471 2.501 -17,70  
Yarım 1.206 1.221 -8,60  
Çeyrek 603 610 -4,40  
Gümüş.Ons 17,67 17,70 0,26  
Gümüş Gr. 3,85 3,85 0,06  
B. Petrol 40,99 40,99 -1,31  
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