***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.03.2022 09:22
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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-
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Gündem : 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Firma Seçimi
TTK'nun 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.
Karar:
Denetimden Sorumlu Komite'mizin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı Bağımsız Denetim firmasının seçimi için 08/ Nisan 2022 günü yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunmak üzere PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin teklif olarak sunulmasına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013334
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0139
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
14,8502
En Düşük
14,8049
18:0516,2900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0049
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,3222
En Düşük
16,2242
18:05924,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -9,09
|Açılış
|: 924,81
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
922,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TTRAK
|271,00
|316.404.040
|% 9,05
|
|ISYAT
|3,70
|36.016.087
|% 7,25
|
|OTKAR
|452,20
|117.036.240
|% 4,83
|
|NUHCM
|48,26
|3.774.279
|% 4,66
|
|ARCLK
|57,80
|253.756.201
|% 3,99
|
|ARENA
|13,81
|2.260.218
|% 0,00
|
|ARSAN
|3,92
|16.651.970
|% 0,00
|
|ATEKS
|37,76
|2.217.756
|% 0,00
|
|ATLAS
|1,14
|772.185
|% 0,00
|
|ATSYH
|18,88
|1.601.788
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% 0,00
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,00
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 0,00
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 0,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,00
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 0,00
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8363
|14,8445
|% 0,09
|
|Euro
|16,2657
|16,2900
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,4412
|19,5387
|% -0,26
|
|Frank
|15,8291
|15,9245
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9458
|3,9656
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-21,96
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-9,09
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,10
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,21
|
|B. Petrol
|113
|113
|-3,94
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
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17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
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17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
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17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem