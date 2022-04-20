***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2022 09:28
Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik tr/Bildirim/1022213
BIST
11:592.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,31
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:5914,6681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0180
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:5915,9056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0896
|Açılış
|: 15,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9138
En Düşük
15,8030
11:59918,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 918,25
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:58
|DAGHL
|21,00
|6.282.074
|% 8,86
|
|MANAS
|26,54
|42.326.616
|% 6,59
|
|AYEN
|16,88
|14.347.676
|% 6,36
|
|OYYAT
|64,55
|29.735.628
|% 6,17
|
|SMART
|5,72
|9.619.031
|% 5,54
|
|PEGYO
|1,38
|27.142.574
|% -5,48
|
|KAPLM
|52,90
|4.100.998
|% -5,28
|
|ISGYO
|10,50
|48.976.890
|% -5,15
|
|AVGYO
|3,29
|8.787.274
|% -4,91
|
|DOBUR
|46,58
|3.450.839
|% -4,59
|
|THYAO
|38,88
|2.462.836.078
|% 0,31
|
|GARAN
|14,15
|884.953.387
|% -0,21
|
|PETKM
|10,49
|851.587.922
|% 2,04
|
|KRDMD
|16,32
|743.794.835
|% -0,49
|
|EREGL
|35,76
|727.747.284
|% -0,33
|
|ODAS
|2,56
|520.676.513
|% 1,19
|
|YKBNK
|5,25
|656.978.918
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,89
|322.803.952
|% -0,34
|
|ZOREN
|2,24
|233.363.591
|% 2,75
|
|PETKM
|10,49
|851.587.922
|% 2,04
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6639
|14,6684
|% 0,12
|
|Euro
|15,8991
|15,9070
|% 0,58
|
|Sterlin
|19,0509
|19,1464
|% 0,34
|
|Frank
|15,4066
|15,4994
|% 0,56
|
|Riyal
|3,8991
|3,9186
|% 0,11
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-3,54
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.061
|6.213
|-55,83
|
|Yarım
|2.930
|3.005
|-27,01
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|-13,50
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,00
|