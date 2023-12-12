***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.07.2023 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden almış olduğu Bedelli Sermaye Artırımının 23.11.2023 tarihinde tamamlanması nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi ve gerekli izinleri alınması için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde bugün(12.12.2023) başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224955BIST