***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
30.04.2021 11:52
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2020
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin değişiklik, 09.07.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 14.07.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,21,26,27,29,30 17/12/1974 20/12/1974 36
3,15,25,26 29/12/1982 07/01/198
12:031.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:038,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0355
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
12:039,9699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0061
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
12:03468,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,86
|Açılış
|: 468,12
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:01
|INTEM
|44,26
|8.155.028
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.831.400
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,41
|76.343.857
|% 9,79
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|40.037.691
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.365.223
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|27,98
|57.925.839
|% -7,35
|
|JANTS
|721,00
|34.769.091
|% -6,96
|
|KOZAL
|113,20
|513.559.728
|% 4,43
|
|THYAO
|12,23
|443.242.474
|% 2,09
|
|EREGL
|19,23
|358.591.907
|% -0,16
|
|PETKM
|6,63
|355.883.140
|% -1,04
|
|GARAN
|7,24
|344.565.292
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,82
|131.757.899
|% -0,55
|
|PETKM
|6,63
|355.883.140
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,12
|110.130.837
|% 0,95
|
|GARAN
|7,24
|344.565.292
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,18
|327.799.007
|% 0,84
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2337
|8,2380
|% 0,43
|
|Euro
|9,9526
|9,9689
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,4129
|11,4701
|% 0,13
|
|Frank
|9,0133
|9,0676
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1882
|2,1992
|% 0,38
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,11
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,47
|67,47
|-0,58
|