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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme

30.04.2021 11:52



***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2020
Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin değişiklik, 09.07.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 14.07.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,21,26,27,29,30 17/12/1974 20/12/1974 36
3,15,25,26 29/12/1982 07/01/198
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Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,95 25,98 -0,14  
Gümüş Gr. 6,87 6,88 -0,01  
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