***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2020AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin değişiklik, 09.07.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 14.07.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,21,26,27,29,30 17/12/1974 20/12/1974 363,15,25,26 29/12/1982 07/01/198