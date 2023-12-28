***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
28.12.2023 20:17
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.12.2023
Açıklamalar
Şirketimizin 26.07.2023 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden almış olduğu Bedelli Sermaye Artırımının 23.11.2023 tarihinde tamamlanmasının ardından Sermaye Piyasası kurulu'na esas sözleşme değişikliği için yapılan başvurumuz 26.12.2023 tarihinde olaylanıp 27.12.2023 tarihinde Orhangazi Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. 27.12.2023 tarih ve 10988 sayılı Türkiye ticaret Sicil gazetesinde de ilan olunmuştur. Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş. güncel esas sözleşmesi ekte paylaşılmaktadır. Kamuoyuna duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,21,26,27,29,30 17/12/1974 20/12/1974 36
3,15,25,26 29/12/1982 07/01/1983 666
3 18/04/1984 25/04/1984 996
3,6 20/08/1985 23/08/1985 1334
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 28/09/1995 05/10/1995 3886
4 26/06/1998 06/07/1998 4576
3,4,6,32,34 13/04/2000 25/04/2000 5031
3,34 18/04/2002 24/04/2002 5533
2,3,8 13/03/2007 22/03/2007 6771
6 28/07/2009 07/08/2009 7371
3,4,6,8,11,12,20,27,30,32,40,41 02/05/2012 09/05/2012 8064
6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,30,31,34,35,36 26/03/2013 03/04/2013 8292
6,8 12/04/2016 20/04/2016 9058
2,6 19/04/2018 26/04/2018 9566
6 22/05/2020 27/05/2020 10084
6 09/07/2020 27/05/2020 10118
6 17/08/2022 17/08/2022 10641
6 19/04/2023 19/04/2023 10815
6 27/12/2023 27/12/2023 10988
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230321
BIST