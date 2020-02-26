***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 62.481.740 68.127.774 47.639.757 47.639.757Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-6.865.840 -6.865.840 -6.865.840Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-2.116.955 2.116.955 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 55.615.900 68.127.774 40.773.917 40.773.917Transferler68.127.774 -68.127.774 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-28.301.900 -12.890.131 28.070.824 0Dönem Karı (Zararı)101.230.873 88.109.666 88.109.666Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 48.661.515 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 125.860.629 101.230.873 128.883.583 128.883.583Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 48.661.515 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 125.860.629 101.230.873 128.883.583 128.883.583Diğer Düzeltmeler-2.335.604 2.335.604Düzeltmelerden Sonraki Tutar161.041Transferler101.230.873 -101.230.873Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.677.337 254.088 98.164.406 110.095.831 110.095.831Sermaye Arttırımı47.135.250 47.135.250 47.135.250Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları-201.032.594 -201.032.594 -201.032.594Dönem Sonu Bakiyeler66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.682.045 58.841.779Dönem Karı (Zararı)98.164.406 101.230.873Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)98.164.406 101.230.873Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler91.478.295 80.745.218Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 43.874.132 42.340.085Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.244.144 7.470.689Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 8.582.300Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.244.144 -1.111.611Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.782.498 -2.328.115Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15,16 8.000.306 7.621.654Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -370.277 -738.337Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 -847.531 -9.211.432Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler70.602.352 64.863.699Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -267.825 -154.058Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 70.870.177 65.017.757Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-34.735.677 -33.892.071Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -683.019 -820.385Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 3.407.380 8.656.716Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.515 -5.545.400Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -13.515 -5.545.400İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-109.936.452 -110.408.371Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-92.852.915 -83.703.275İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-92.852.915 -83.703.275Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.002.339 -3.896.245İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.002.339 -3.896.245Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-45.258.502 -43.921.949Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9.362.540 -7.728.231Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.264.841 -7.051.495İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.040.965 6.820.158İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.223.876 -13.871.653Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler1.172.815 -305.301Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.113.376 3.301.565İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.113.376 3.301.565İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.490.484 32.896.560Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.971.970 2.653.545Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)21.462.454 30.243.015Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları79.706.249 71.567.720Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -8.946.684 -16.947.635Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 922.480 4.221.694YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-73.274.760 -17.552.181Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri69.735 15.032.299Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri69.735 15.032.299Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-73.612.320 -32.582.953Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -56.961.926 -28.823.241Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -16.650.394 -3.759.712Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler11 0 -155.585Alınan Faiz267.825 154.058FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.228.708 -31.258.082Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleri47.135.250 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri137.277.516 206.302.875Kredilerden Nakit Girişleri137.277.516 206.302.875Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-156.184.058 -237.560.957Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-155.613.035 -236.322.313Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları0 -42.425Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-571.023 -1.196.219YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.635.993 10.031.516Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi325.032 245.803NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.961.025 10.277.319DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 27.741.417 17.464.098DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 54.702.442 27.741.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 54.702.442 27.741.417Ticari Alacaklar6 199.986.036 154.001.711İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar199.986.036 154.001.711Diğer Alacaklar7 1.247.220 1.335.268İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.247.220 1.335.268Stoklar9 209.198.873 166.184.515Peşin Ödenmiş Giderler10 2.502.860 6.629.639Diğer Dönen Varlıklar17 6.822.678 7.745.829ARA TOPLAM474.460.109 363.638.379TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR474.460.109 363.638.379DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6 6.634.339 161.720.823İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.634.339 161.720.823Diğer Alacaklar7 15.676.236 14.585.849İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.676.236 14.585.849Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 5.418.816 8.190.316Maddi Duran Varlıklar12 875.587.789 777.288.682Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.338.363 11.842.633Şerefiye14 7.540.809 6.834.872Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 21.797.554 5.007.761Peşin Ödenmiş Giderler10 7.904.843 13.140.604Diğer Duran Varlıklar17 19.224.138 9.329.017TOPLAM DURAN VARLIKLAR959.784.524 996.097.924TOPLAM VARLIKLAR1.434.244.633 1.359.736.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 221.555.628 211.809.821Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 63.122.527 323.526.057Ticari Borçlar6 104.531.151 94.266.310İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 11.099.452 7.058.487İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar93.431.699 87.207.823Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 15.942.705 14.769.890Diğer Borçlar7 5.813.136 9.440.939İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.813.136 9.440.939Kısa Vadeli Karşılıklar15 14.287.617 14.637.449Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.023.822 3.639.188Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11.263.795 10.998.261Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 12.831.701 3.351.651ARA TOPLAM438.084.465 671.802.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER438.084.465 671.802.117UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 820.525.144 479.994.480Diğer Borçlar7 485.573İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar485.573Uzun Vadeli Karşılıklar16 58.663.719 51.350.736Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar58.663.719 51.350.736Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 31.889.235 27.219.814TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER911.078.098 559.050.603TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.349.162.563 1.230.852.720ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.082.070 128.883.583Ödenmiş Sermaye18 66.844.800 66.844.800Sermaye Düzeltme Farkları18 45.195.347 45.195.347Sermaye Avansı18 47.135.250Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 161.041 161.041Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.668.975 -2.672.758Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.668.975 -2.672.758Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)46.325.911 48.661.515Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-39.656.936 -51.334.273Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)200.728.360 200.474.272Yabancı Para Çevrim Farkları200.728.360 200.474.272Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 16.035.194 16.035.194Diğer Özkaynak Payları18 -625.278.409 -424.245.815Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 229.427.106 125.860.629Net Dönem Karı veya Zararı98.164.406 101.230.873TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.082.070 128.883.583TOPLAM KAYNAKLAR1.434.244.633 1.359.736.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.156.973.953 1.179.872.081Satışların Maliyeti19 -905.551.440 -931.795.423TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)251.422.513 248.076.658Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)251.422.513 248.076.658Genel Yönetim Giderleri20 -59.464.017 -63.045.160Pazarlama Giderleri20 -49.280.148 -40.788.733Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.963.713 -655.322Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 45.657.347 60.676.701Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -9.937.184 -7.646.599ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)176.434.798 196.617.545Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 13.515 5.545.400Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 683.019 820.385FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)177.131.332 202.983.330Finansman Gelirleri24 15.949.766 18.029.957Finansman Giderleri25 -91.509.312 -111.125.698SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)101.571.786 109.887.589Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.407.380 -8.656.716Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -3.407.380 -8.656.716SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)98.164.406 101.230.873DÖNEM KARI (ZARARI)98.164.406 101.230.873Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları98.164.406 101.230.873Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.677.337 -41.192.031Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 -13.390.793Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 14.596.671 -35.377.375Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 -2.919.334 7.576.137Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar254.088 28.070.824Yabancı Para Çevrim Farkları254.088 28.070.824Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.931.425 -13.121.207TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)110.095.831 88.109.666Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları110.095.831 88.109.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821592BIST