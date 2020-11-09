***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 48.661.515 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 125.860.629 101.230.873 128.883.583 128.883.583Diğer Düzeltmeler-1.628.700 1.628.700 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 47.032.815 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 127.489.329 101.230.873 128.883.583 128.883.583Transferler101.230.873 -101.230.873 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.101.872 -204.616 80.877.803 73.571.315 73.571.315Dönem Sonu Bakiyeler66.844.800 45.195.347 161.041 -58.436.145 47.032.815 200.269.656 16.035.194 -424.245.815 228.720.202 80.877.803 202.454.898 202.454.898Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070Diğer Düzeltmeler-2.404.253 2.404.253 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 43.921.658 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 231.831.359 98.164.406 85.082.070 85.082.070Transferler98.164.406 -98.164.406 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.704.284 56.263.624 -3.770.803 50.788.537 50.788.537Sermaye Arttırımı49.155.200 -47.135.250 2.019.950 2.019.950Dönem Sonu Bakiyeler116.000.000 45.195.347 0 161.041 -41.361.220 43.921.658 256.991.984 16.035.194 -625.278.409 329.995.765 -3.770.803 137.890.557 137.890.557Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.579.490 126.944.432Dönem Karı (Zararı)-3.770.803 80.877.803Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler85.559.535 75.133.707Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler32.080.091 30.314.452Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.247.921 -2.514.672Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -818.058 -3.233.123Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -2.429.863 718.451Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.695.897 11.544.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,14 7.770.845 8.411.389Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -1.134.781 3.636.144Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -2.940.167 -503.316Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-42.683.780 53.993.163Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -274.008 -201.528Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 -42.409.772 54.194.691Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler79.132.642 -24.074.008Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -1.066.387 -487.869Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 17.960.698 6.378.679Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-311.705 -20.255Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-311.705 -20.255İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-128.894.498 -27.410.720Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-111.054.166 -68.786.059İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-111.054.166 -68.786.059Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.225.810 89.333İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.225.810 89.333Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-68.884.523 -43.964.009Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.646.414 6.031.707Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61.057.175 25.401.389İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.132.084 15.603.721İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)53.925.091 9.797.668Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20.815.706 1.497.183Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.919.872 56.316.997İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 58.747.718İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.919.872 -2.430.721İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.876.338 -3.997.261Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-18.582.581 -14.351.065Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.293.757 10.353.804Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-47.105.766 128.600.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.473.724 -1.656.358Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-59.428.284 -50.177.675Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.623.813 552.390Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.623.813 552.390Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.326.105 -50.931.593Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -51.728.540 -40.365.318Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.597.565 -10.566.275Alınan Temettüler0 0Alınan Faiz20 274.008 201.528FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI76.653.044 -51.116.575Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri297.362.038 153.446.851Kredilerden Nakit Girişleri297.362.038 153.446.851Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-222.728.944 -204.563.426Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-222.247.496 -201.620.145Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-481.448 -2.943.281Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.019.950 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.354.730 25.650.182Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.915.088 1.572.665NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.439.642 27.222.847DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 54.702.442 27.741.417DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.262.800 54.964.264Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 24.262.800 54.702.442Ticari Alacaklar6 309.386.817 199.986.036İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar309.386.817 199.986.036Diğer Alacaklar7 1.162.473 1.247.220İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.162.473 1.247.220Stoklar9 280.513.259 209.198.873Peşin Ödenmiş Giderler10 11.388.847 2.502.860Diğer Dönen Varlıklar15 21.085.581 6.822.678ARA TOPLAM647.799.777 474.460.109TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR647.799.777 474.460.109DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6 9.105.782 6.634.339İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.105.782 6.634.339Diğer Alacaklar7 17.986.793 15.676.236İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.986.793 15.676.236Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 6.204.178 5.418.816Maddi Duran Varlıklar1.226.100.449 875.587.789Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.136.491 29.338.363Şerefiye10.349.933 7.540.809Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.786.558 21.797.554Peşin Ödenmiş Giderler10 9.665.270 7.904.843Diğer Duran Varlıklar15 23.543.816 19.224.138TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.336.742.779 959.784.524TOPLAM VARLIKLAR1.984.542.556 1.434.244.633KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 324.141.642 221.555.628Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 478.482.752 63.122.527Ticari Borçlar165.588.326 104.531.151İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 18.231.536 11.099.452İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar147.356.790 93.431.699Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 36.758.411 15.942.705Diğer Borçlar7 8.733.008 5.813.136İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.733.008 5.813.136Kısa Vadeli Karşılıklar13 15.137.384 14.287.617Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.599.440 3.023.822Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10.537.944 11.263.795Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 27.800.605 12.831.701ARA TOPLAM1.056.642.128 438.084.465TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.056.642.128 438.084.465UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 661.365.477 820.525.144Diğer BorçlarUzun Vadeli Karşılıklar14 62.841.263 58.663.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar62.841.263 58.663.719Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü65.803.131 31.889.235TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER790.009.871 911.078.098TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.846.651.999 1.349.162.563ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar137.890.557 85.082.070Ödenmiş Sermaye16 116.000.000 66.844.800Sermaye Düzeltme Farkları16 45.195.347 45.195.347Sermaye Avansı16 0 47.135.250Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 161.041 161.041Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.560.438 6.668.975Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.560.438 6.668.975Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)43.921.658 46.325.911Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.361.220 -39.656.936Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)256.991.984 200.728.360Yabancı Para Çevrim Farkları256.991.984 200.728.360Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 16.035.194 16.035.194Diğer Özkaynak Payları16 -625.278.409 -625.278.409Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 329.995.765 229.427.106Net Dönem Karı veya Zararı-3.770.803 98.164.406TOPLAM ÖZKAYNAKLAR137.890.557 85.082.070TOPLAM KAYNAKLAR1.984.542.556 1.434.244.633Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 869.934.105 904.520.198 351.383.032 285.965.125Satışların Maliyeti17 -716.632.828 -701.175.702 -281.290.854 -228.120.491TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)153.301.277 203.344.496 70.092.178 57.844.634BRÜT KAR (ZARAR)153.301.277 203.344.496 70.092.178 57.844.634Genel Yönetim Giderleri-68.535.416 -48.217.138 -28.235.307 -10.054.170Pazarlama Giderleri18 -35.398.454 -32.794.529 -14.076.797 -11.299.241Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.480.668 -613.554 -277.211 -59.545Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.207.783 16.052.993 11.945.711 864.635Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.950.885 -749.967 -2.373.941 -9.155ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)67.143.637 137.022.301 37.074.633 37.287.158Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 311.705 20.255 30.627 14.228Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 1.066.387 487.869 628.399 -21.119FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)68.521.729 137.530.425 37.733.659 37.280.267Finansman Gelirleri3.950.177 20.788.696 867.207 8.557.953Finansman Giderleri20 -58.282.011 -71.062.639 -21.331.204 -25.625.953SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.189.895 87.256.482 17.269.662 20.212.267Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.960.698 -6.378.679 -10.107.452 -3.722.861Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -17.960.698 -6.378.679 -10.107.452 -3.722.861SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.770.803 80.877.803 7.162.210 16.489.406DÖNEM KARI (ZARARI)-3.770.803 80.877.803 7.162.210 16.489.406Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.770.803 80.877.803 7.162.210 16.489.406Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.704.284 -7.101.872 338.879 3.083.208Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -2.130.355 -8.877.340 423.599 3.854.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 426.071 1.775.468 -84.720 -770.802Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar56.263.624 -204.616 39.712.354 -14.056.179Yabancı Para Çevrim Farkları56.263.624 -204.616 39.712.354 -14.056.179DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.559.340 -7.306.488 40.051.233 -10.972.971TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.788.537 73.571.315 47.213.443 5.516.435Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları50.788.537 73.571.315 47.213.443 5.516.435http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887369BIST