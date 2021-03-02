***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.844.800 45.195.347 161.041 161.041 -51.334.273 48.661.515 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 125.860.629 101.230.873 128.883.583 128.883.583Diğer Düzeltmeler-2.335.604 2.335.604 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar66.844.800 45.195.347 161.041 161.041 -51.334.273 46.325.911 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 128.196.233 101.230.873 128.883.583 128.883.583Transferler101.230.873 -101.230.873 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.677.337 254.088 98.164.406 110.095.831 110.095.831Sermaye Avansı47.135.250 47.135.250 47.135.250Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları-201.032.594 -201.032.594 -201.032.594Dönem Sonu Bakiyeler66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070Diğer Düzeltmeler-3.205.670 3.205.670 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 43.120.241 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 232.632.776 98.164.406 85.082.070 85.082.070Transferler98.164.406 -98.164.406 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.824.643 44.975.918 84.227.181 126.378.456 126.378.456Sermaye Arttırımı49.155.200 -47.135.250 2.019.950 2.019.950Dönem Sonu Bakiyeler116.000.000 45.195.347 0 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 -625.278.409 330.797.182 84.227.181 213.480.476 213.480.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI117.745.556 131.621.275Dönem Karı (Zararı)84.227.181 98.164.406Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)84.227.181 98.164.406Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler180.037.988 151.417.525Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 51.332.991 42.615.051Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.281.505 2.244.144Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -2.281.505 2.244.144Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.430.130 1.119.870Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15,16 5.166.295 2.337.678Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -400.476 -370.277Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 -2.335.689 -847.531Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler79.691.030 70.602.352Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -385.145 -267.825Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 80.076.175 70.870.177Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler43.598.237 32.125.262Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -1.552.793 -683.019Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 7.214.796 3.407.380Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-394.898 -13.515Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -394.898 -13.515İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-144.045.889 -109.936.452Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-160.169.790 -92.852.915İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.498.014 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-155.671.776 -92.852.915Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.298.129 -1.002.339İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.298.129 -1.002.339Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-99.888.351 -45.258.502Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.410.885 9.362.540Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler107.366.076 10.264.841İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.703.353 4.040.965İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)104.662.723 6.223.876Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.066.108 1.172.815Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.063.342 -4.113.376İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.063.342 -4.113.376İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.192.288 12.490.484Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-17.329.853 -8.971.970Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11.137.565 21.462.454Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları120.219.280 139.645.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -2.473.724 -8.946.684Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 0 922.480YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-89.961.089 -73.274.761Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.234.998 69.734Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.234.998 69.734Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-92.719.538 -73.612.320Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -81.119.033 -56.961.926Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -11.600.505 -16.650.394Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler11 138.306 0Alınan Faiz385.145 267.825FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.653.281 -31.710.522Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleri2.019.950 47.135.250İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri496.781.554 569.429.167Kredilerden Nakit Girişleri496.781.554 569.429.167Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-547.454.785 -648.274.939Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-546.797.373 -647.703.916Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-657.412 -571.023YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.868.814 26.635.992Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi452.043 325.033NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.416.771 26.961.025DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 54.702.442 27.741.417DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 34.285.671 54.702.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 34.285.671 54.702.442Ticari Alacaklar6 353.354.127 199.986.036İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 4.498.014 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar348.856.113 199.986.036Diğer Alacaklar7 440.992 1.247.220İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar440.992 1.247.220Stoklar9 311.368.729 209.198.873Peşin Ödenmiş Giderler10 2.685.641 2.502.860Diğer Dönen Varlıklar17 15.804.550 6.822.678ARA TOPLAM717.939.710 474.460.109TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR717.939.710 474.460.109DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6 8.985.876 6.634.339İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.985.876 6.634.339Diğer Alacaklar7 14.184.335 15.676.236İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.184.335 15.676.236Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 6.682.709 5.418.816Maddi Duran Varlıklar12 1.222.641.025 875.587.789Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.469.915 29.338.363Şerefiye14 10.213.643 7.540.809Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 32.256.272 21.797.554Peşin Ödenmiş Giderler10 5.311.177 7.904.843Diğer Duran Varlıklar17 27.572.119 19.224.138TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.327.847.156 959.784.524TOPLAM VARLIKLAR2.045.786.866 1.434.244.633KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 345.880.633 221.555.628Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 340.160.608 63.122.527Ticari Borçlar6 211.897.227 104.531.151İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 13.802.805 11.099.452İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar198.094.422 93.431.699Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 22.008.813 15.942.705Diğer Borçlar7 9.876.478 5.813.136İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.876.478 5.813.136Kısa Vadeli Karşılıklar15 16.638.889 14.287.617Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.458.163 3.023.822Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12.180.726 11.263.795Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 23.969.266 12.831.701ARA TOPLAM970.431.914 438.084.465TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER970.431.914 438.084.465UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 745.802.388 820.525.144Diğer BorçlarUzun Vadeli Karşılıklar16 64.205.230 58.663.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar64.205.230 58.663.719Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 51.866.858 31.889.235TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER861.874.476 911.078.098TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.832.306.390 1.349.162.563ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar213.480.476 85.082.070Ödenmiş Sermaye18 116.000.000 66.844.800Sermaye Düzeltme Farkları18 45.195.347 45.195.347Sermaye Avansı18 0 47.135.250Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 161.041 161.041Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)638.662 6.668.975Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)638.662 6.668.975Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)43.120.241 46.325.911Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.481.579 -39.656.936Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)245.704.278 200.728.360Yabancı Para Çevrim Farkları245.704.278 200.728.360Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 16.035.194 16.035.194Diğer Özkaynak Payları18 -625.278.409 -625.278.409Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 330.797.182 229.427.106Net Dönem Karı veya Zararı84.227.181 98.164.406TOPLAM ÖZKAYNAKLAR213.480.476 85.082.070TOPLAM KAYNAKLAR2.045.786.866 1.434.244.633Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.333.390.308 1.156.973.953Satışların Maliyeti19 -1.033.804.501 -905.551.440TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)299.585.807 251.422.513Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)299.585.807 251.422.513Genel Yönetim Giderleri20 -84.936.804 -59.464.017Pazarlama Giderleri20 -61.068.459 -49.280.148Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.109.573 -1.963.713Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 47.522.595 45.657.347Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -27.415.076 -9.937.184ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)171.578.490 176.434.798Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 394.898 13.515Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 1.552.793 683.019FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)173.526.181 177.131.332Finansman Gelirleri24 16.385.545 15.949.766Finansman Giderleri25 -98.469.749 -91.509.312SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)91.441.977 101.571.786Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.214.796 -3.407.380Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -7.214.796 -3.407.380SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)84.227.181 98.164.406DÖNEM KARI (ZARARI)84.227.181 98.164.406Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları84.227.181 98.164.406Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.824.643 11.677.337Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -3.530.804 14.596.671Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 706.161 -2.919.334Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar44.975.918 254.088Yabancı Para Çevrim Farkları44.975.918 254.088Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.151.275 11.931.425TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)126.378.456 110.095.831Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları126.378.456 110.095.831http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914605BIST