***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070Diğer Düzeltmeler-633.454 633.454Düzeltmelerden Sonraki Tutar66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 45.692.457 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 230.060.560 98.164.406 85.082.070 85.082.070Transferler98.164.406 -98.164.406Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.555.093 6.199.937 -3.999.250 645.594 645.594Dönem Sonu Bakiyeler66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -41.212.029 45.692.457 206.928.297 16.035.194 -625.278.409 328.224.966 -3.999.250 85.727.664 85.727.664Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler116.000.000 45.195.347 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 -625.278.409 330.797.182 84.227.181 213.480.476 213.480.476Düzeltmelerden Sonraki Tutar116.000.000 45.195.347 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 -625.278.409 330.797.182 84.227.181 213.480.476 213.480.476Transferler-100.003 201.032.594 -116.705.410 -84.227.181Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.015.183 31.655.686 74.982.922 114.653.791 114.653.791Dönem Sonu Bakiyeler116.000.000 45.195.347 161.041 -34.466.396 43.020.238 277.359.964 16.035.194 -424.245.815 214.091.772 74.982.922 328.134.267 328.134.267Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.849.564 14.509.224Dönem Karı (Zararı)74.982.922 -3.999.250Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler108.412.787 70.132.264Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21.070.616 14.986.518Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.751.028 -1.808.500Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 9.930.081 -209.663Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -179.053 -1.598.837Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.795.425 -1.778.236Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14,15 3.455.116 1.588.483Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 924.813 -607.161Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler415.496 -2.759.558Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.865.388 15.887.242Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -7.344 -78.777Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 18.872.732 15.966.019Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler47.707.375 39.868.795Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-988.446 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 7.470.437 3.239.569Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-259.036 -263.124Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -259.036 -263.124İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-145.546.145 -51.623.790Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-64.614.374 -20.588.457İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-64.614.374 -20.588.457Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-75.850.444 -9.506.538İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-75.850.444 -9.506.538Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler5.612.469 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)5.612.469 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-70.764.248 -39.347.365Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.562.209 13.654.135İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48.562.209 13.654.135Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.743.814 5.723.070İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11.743.814 5.723.070İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-235.571 -1.558.635Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-235.571 -1.558.635Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları37.849.564 14.509.224YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-37.264.138 -19.267.076Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.825.324 1.429.913Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,13 3.825.324 1.429.913Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.096.806 -20.775.766Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -36.695.516 -9.175.261Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -4.401.290 -11.600.505Alınan Faiz7.344 78.777FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.204.541 -37.945.937Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri187.422.145 57.069.121Kredilerden Nakit Girişleri5 187.422.145 57.069.121Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-186.126.974 -76.067.600Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-186.126.974 -76.067.600Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.426.526 -2.981.439Ödenen Faiz-13.073.186 -15.966.019YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.619.115 -42.703.789Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.619.115 -42.703.789DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.285.671 54.702.442DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.666.556 11.998.653Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 18.666.556 34.285.671Ticari Alacaklar388.577.025 353.354.127İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 3.928.601 4.498.014İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 384.648.424 348.856.113Diğer Alacaklar10.986.021 440.992İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 58.837 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.927.184 440.992Stoklar9 382.312.030 311.368.729Peşin Ödenmiş Giderler10 6.584.464 2.685.641Diğer Dönen Varlıklar16 32.160.628 15.804.550ARA TOPLAM839.286.724 717.939.710TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR839.286.724 717.939.710DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6 25.900.811 8.985.876İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar25.900.811 8.985.876Diğer Alacaklar7 33.645.730 14.184.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar33.645.730 14.184.335Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 7.671.155 6.682.709Maddi Duran Varlıklar12 1.315.169.002 1.222.641.025Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 78.335.968 42.469.915Şerefiye11.076.393 10.213.643Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar67.259.575 32.256.272Peşin Ödenmiş Giderler10 29.259.002 5.311.177Diğer Duran Varlıklar16 31.759.873 27.572.119TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.521.741.541 1.327.847.156TOPLAM VARLIKLAR2.361.028.265 2.045.786.866KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 438.929.398 345.880.633İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar438.929.398 345.880.633Banka Kredileri427.118.011 339.524.875Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.811.387 6.355.758Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 317.595.915 340.160.608Ticari Borçlar260.459.436 211.897.227İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 14.940.167 13.802.805İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 245.519.269 198.094.422Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 26.160.542 22.008.813Diğer Borçlar7.869.064 9.876.478İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 3.520 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 7.865.544 9.876.478Kısa Vadeli Karşılıklar14 20.242.662 16.638.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.721.627 4.458.163Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13.521.035 12.180.726Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 33.568.765 23.969.266ARA TOPLAM1.104.825.782 970.431.914TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.104.825.782 970.431.914UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar804.564.236 745.802.388İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar804.564.236 745.802.388Banka Kredileri5 793.555.384 737.946.778Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 11.008.852 7.855.610Diğer BorçlarUzun Vadeli Karşılıklar15 56.993.166 64.205.230Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar56.993.166 64.205.230Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 66.510.814 51.866.858TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER928.068.216 861.874.476TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.032.893.998 1.832.306.390ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar328.134.267 213.480.476Ödenmiş Sermaye17 116.000.000 116.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 45.195.347 45.195.347Sermaye Avansı0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 161.041 161.041Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.553.842 638.662Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları8.553.842 638.662Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)277.359.964 245.704.278Yabancı Para Çevrim Farkları277.359.964 245.704.278Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 16.035.194 16.035.194Diğer Özkaynak Payları17 -424.245.815 -625.278.409Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 214.091.772 330.797.182Net Dönem Karı veya Zararı74.982.922 84.227.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR328.134.267 213.480.476TOPLAM KAYNAKLAR2.361.028.265 2.045.786.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 561.872.122 274.284.450Satışların Maliyeti18 -446.350.256 -223.434.019TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)115.521.866 50.850.431BRÜT KAR (ZARAR)115.521.866 50.850.431Genel Yönetim Giderleri-24.930.002 -23.283.337Pazarlama Giderleri18 -26.942.679 -12.054.684Araştırma ve Geliştirme Giderleri-956.580 -509.205Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler43.430.975 4.088.261Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.298.843 -63.535ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)104.824.737 19.027.931Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 259.036 263.124Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 385.895 168.729FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)105.469.668 19.459.784Finansman Gelirleri7.344 78.777Finansman Giderleri22 -23.023.653 -20.298.242SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)82.453.359 -759.681Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.470.437 -3.239.569Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -7.470.437 -3.239.569SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)74.982.922 -3.999.250DÖNEM KARI (ZARARI)74.982.922 -3.999.250Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları74.982.922 -3.999.250Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.015.183 -1.555.093Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 10.018.983 -1.943.866Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23 -2.003.800 388.773Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar31.655.686 6.199.937Yabancı Para Çevrim Farkları31.655.686 6.199.937DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.670.869 4.644.844TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)114.653.791 645.594Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları114.653.791 645.594http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939118BIST