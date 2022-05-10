***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler116.000.000 45.195.347 -625.278.409 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 330.797.182 84.227.181 213.480.476 213.480.476Diğer Düzeltmeler201.032.594 -201.032.594Düzeltmelerden Sonraki Tutar116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 129.764.588 84.227.181 213.480.476 213.480.476Transferler-100.003 84.327.184 -84.227.181Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.015.183 31.655.686 74.982.922 114.653.791 114.653.791Dönem Sonu Bakiyeler116.000.000 45.195.347 0 -424.245.815 161.041 -34.466.396 43.020.238 277.359.964 16.035.194 214.091.772 74.982.922 328.134.267 328.134.267Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 -56.298.566 167.418.544 516.078.081 16.035.194 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039Düzeltmelerden Sonraki Tutar116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 -56.298.566 167.418.544 516.078.081 16.035.194 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039Transferler-1.044.108 348.910.120 -347.866.012Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.060.507 130.192.842 13.367.934 138.500.269 138.500.269Sermaye Avansı43.565.174 43.565.174 43.565.174Dönem Sonu Bakiyeler116.000.000 45.195.347 43.565.174 -424.245.815 161.041 -61.359.073 166.374.436 646.270.923 16.035.194 567.078.321 13.367.934 1.128.443.482 1.128.443.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-111.476.526 37.849.564Dönem Karı (Zararı)13.367.934 74.982.922Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-74.305.310 108.412.787Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler39.949.871 21.070.616Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-22.633.079 14.546.453Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-22.633.079 14.546.453Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-210.668 -7.344Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-210.668 -7.344Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-122.626.067 47.707.375Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.603.749 -988.446İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.603.749 -988.446Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 5.263.905 7.470.437Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-46.867 -259.036Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-46.867 -259.036Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler14 27.601.344 18.872.732İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-50.539.150 -150.923.043Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.070.710 -64.614.374İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-42.070.710 -64.614.374Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-110.794.757 -75.850.444İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-110.794.757 -75.850.444Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-138.933.891 -70.764.248Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler211.624.503 48.562.209İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)211.624.503 48.562.209Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.635.705 11.743.814İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)29.635.705 11.743.814Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-111.476.526 32.472.666Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 5.376.898YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-104.647.466 -37.264.138Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri867.669 3.825.324Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri867.669 3.825.324Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-105.725.803 -41.096.806Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-94.989.142 -36.695.516Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.736.661 -4.401.290Alınan Faiz210.668 7.344FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI270.337.302 -16.204.541Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri43.565.174 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri467.338.998 187.422.145Kredilerden Nakit Girişleri467.338.998 187.422.145Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-210.471.300 -186.126.974Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-210.471.300 -186.126.974Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.494.226 -4.426.526Ödenen Faiz-27.601.344 -13.073.186YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.213.310 -15.619.115NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.213.310 -15.619.115DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.136.658 34.285.671DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 78.349.968 18.666.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 78.349.968 24.136.658Ticari Alacaklar750.212.813 709.333.568İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 963 5.467İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 750.211.850 709.328.101Diğer Alacaklar4.150.131 3.466.404İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.150.131 3.466.404Stoklar7 963.010.030 824.076.139Peşin Ödenmiş Giderler36.232.615 1.837.182Diğer Dönen Varlıklar182.047.202 109.547.533ARA TOPLAM2.014.002.759 1.672.397.484TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.014.002.759 1.672.397.484DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 12.103.042 10.911.577İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar12.103.042 10.911.577Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8.431.003 6.093.786Maddi Duran Varlıklar2.624.261.739 2.363.313.397Maddi Olmayan Duran Varlıklar141.568.695 91.954.775Şerefiye18.465.379 16.647.585Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar123.103.316 75.307.190Peşin Ödenmiş Giderler61.334.303 61.048.416İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler61.334.303 61.048.416Diğer Duran Varlıklar29.763.706 26.833.665TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.877.462.488 2.560.155.616TOPLAM VARLIKLAR4.891.465.247 4.232.553.100KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.041.121.885 1.008.311.886İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.041.121.885 1.008.311.886Banka Kredileri5 1.024.594.660 991.358.249Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 16.527.225 16.953.637Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları471.608.033 117.446.405İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları471.608.033 117.446.405Banka Kredileri5 471.608.033 117.446.405Ticari Borçlar698.817.552 487.805.483İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 126.483.295 66.930.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 572.334.257 420.875.460Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 47.096.591 22.409.682Diğer Borçlar4.312.808 33.122.182İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 3.518 29.425.326İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.309.290 3.696.856Kısa Vadeli Karşılıklar31.794.914 61.691.531Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 15.336.169 8.324.380Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 16.458.745 53.367.151Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler96.219.734 61.849.130İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler96.219.734 61.849.130ARA TOPLAM2.390.971.517 1.792.636.299TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.390.971.517 1.792.636.299UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.238.062.632 1.370.660.787İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.238.062.632 1.370.660.787Banka Kredileri5 1.227.214.926 1.357.745.267Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 10.847.706 12.915.520Uzun Vadeli Karşılıklar93.442.991 87.653.977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 93.442.991 87.653.977Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 40.544.625 35.223.998Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.372.050.248 1.493.538.762TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.763.021.765 3.286.175.061ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.128.443.482 946.378.039Ödenmiş Sermaye12 116.000.000 116.000.000Sermaye Düzeltme Farkları45.195.347 45.195.347Sermaye Avansı43.565.174 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)161.041 161.041Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)105.015.363 111.119.978Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)105.015.363 111.119.978Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)105.015.363 111.119.978Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)646.270.923 516.078.081Yabancı Para Çevrim Farkları646.270.923 516.078.081Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.035.194 16.035.194Diğer Özkaynak Payları-424.245.815 -424.245.815Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları567.078.321 218.168.201Net Dönem Karı veya Zararı13.367.934 347.866.012TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.128.443.482 946.378.039TOPLAM KAYNAKLAR4.891.465.247 4.232.553.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.323.970.327 561.872.122Satışların Maliyeti-1.179.737.549 -446.350.256TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)144.232.778 115.521.866Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)144.232.778 115.521.866Genel Yönetim Giderleri13 -61.253.946 -24.930.002Pazarlama Giderleri13 -58.473.190 -26.942.679Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.949.535 -956.580Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.275.256 43.430.975Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-473.702 -1.298.843ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.357.661 104.824.737Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler210.668 259.036Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.603.749 385.895FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.172.078 105.469.668Finansman Gelirleri10.367.415 7.344Finansman Giderleri14 -36.907.654 -23.023.653SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.631.839 82.453.359Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.263.905 -7.470.437Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -5.263.905 -7.470.437SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.367.934 74.982.922DÖNEM KARI (ZARARI)13.367.934 74.982.922Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.367.934 74.982.922Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.060.507 8.015.183Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.325.630 10.018.983Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.265.123 -2.003.800Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar130.192.842 31.655.686Yabancı Para Çevrim Farkları130.192.842 31.655.686Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)125.132.335 39.670.869TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)138.500.269 114.653.791Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları138.500.269 114.653.791http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028643BIST