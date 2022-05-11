Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

11.05.2022 12:48
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnot 12 - Hasılat ve Satışların Maliyeti
Değişikliğin Nedeni
Dipnotta sehven yapılan sınıflandırma hatasının düzeltilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bulunmamaktadır
Açıklamalar

10.05.2022 tarihinde kamuya açıklanmış olan 01.01.2022 - 31.03.2022 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporuna ilişkin 12 nolu dipnotta yer alan Şirketimizin 1 Ocak - 31 Mart 2021 karşılaştırmalı döneminindeki Yurtiçi - Yurtdışı hasılat kırılımında satırlar arası sehven geçişme yapıldığı anlaşılmıştır. Bu düzeltmenin Şirketimizin net dönem karına veya zararına etkisi bulunmamaktadır. Düzeltilmiş dipnotun yer aldığı 31.03.2022 Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden ilan edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029143


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:592.393
Değişim :  -2,50% |  -61,42
Açılış :  2.429  
Önceki Kapanış :  2.454  
En Yüksek
2.430 En Düşük
2.366
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 7,15 18.703.131 % 10,00  
IMASM 29,16 8.648.244 % 9,95  
MNDRS 3,22 20.025.882 % 9,90  
ESCOM 11,84 62.854.130 % 9,33  
ULUUN 11,13 272.344.840 % 7,23  
daha fazla
13:57 Alış Satış %  
Dolar 15,3898 15,3970 % 0,62  
Euro 16,1300 16,1767 % 0,26  
Sterlin 18,7383 18,8323 % 0,27  
Frank 15,3934 15,4862 % 0,38  
Riyal 4,0926 4,1131 % 0,61  
daha fazla
13:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.847 -5,89  
Altın Gr. 916 916 4,79  
Cumhuriyet 6.142 6.235 -28,00  
Tam 6.117 6.272 -19,71  
Yarım 2.957 3.034 -9,54  
Çeyrek 1.483 1.517 -4,77  
Gümüş.Ons 20,97 21,00 -0,59  
Gümüş Gr. 10,49 10,51 -0,12  
B. Petrol 106 106 -1,86  
Seans Raporu 13:57
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru