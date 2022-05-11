***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.03.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDipnot 12 - Hasılat ve Satışların MaliyetiDeğişikliğin NedeniDipnotta sehven yapılan sınıflandırma hatasının düzeltilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiBulunmamaktadırAçıklamalar10.05.2022 tarihinde kamuya açıklanmış olan 01.01.2022 - 31.03.2022 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporuna ilişkin 12 nolu dipnotta yer alan Şirketimizin 1 Ocak - 31 Mart 2021 karşılaştırmalı döneminindeki Yurtiçi - Yurtdışı hasılat kırılımında satırlar arası sehven geçişme yapıldığı anlaşılmıştır. Bu düzeltmenin Şirketimizin net dönem karına veya zararına etkisi bulunmamaktadır. Düzeltilmiş dipnotun yer aldığı 31.03.2022 Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden ilan edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029143BIST