***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
11.05.2022 12:48
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnot 12 - Hasılat ve Satışların Maliyeti
Değişikliğin Nedeni
Dipnotta sehven yapılan sınıflandırma hatasının düzeltilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bulunmamaktadır
Açıklamalar
10.05.2022 tarihinde kamuya açıklanmış olan 01.01.2022 - 31.03.2022 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporuna ilişkin 12 nolu dipnotta yer alan Şirketimizin 1 Ocak - 31 Mart 2021 karşılaştırmalı döneminindeki Yurtiçi - Yurtdışı hasılat kırılımında satırlar arası sehven geçişme yapıldığı anlaşılmıştır. Bu düzeltmenin Şirketimizin net dönem karına veya zararına etkisi bulunmamaktadır. Düzeltilmiş dipnotun yer aldığı 31.03.2022 Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden ilan edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029143
BIST
13:592.393
En Yüksek
|Değişim
|: -2,50%
|| -61,42
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:5915,4015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0996
|Açılış
|: 15,4120
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:5916,1752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0412
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:59914,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,95
|Açılış
|: 914,58
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:57
|GLBMD
|7,15
|18.703.131
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.648.244
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.025.882
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,84
|62.854.130
|% 9,33
|
|ULUUN
|11,13
|272.344.840
|% 7,23
|
|LIDFA
|6,21
|698.892
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.195.453
|% -9,98
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|SELVA
|12,82
|836.659
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|41,18
|2.770.228.550
|% -2,42
|
|SISE
|19,48
|2.114.886.903
|% -2,40
|
|KRDMD
|15,86
|1.557.588.431
|% -4,86
|
|ASELS
|22,82
|1.222.036.090
|% -4,36
|
|EREGL
|32,76
|1.201.071.982
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,66
|667.948.675
|% -3,27
|
|YKBNK
|4,57
|794.737.281
|% -2,77
|
|DOHOL
|3,56
|404.175.448
|% -2,47
|
|SISE
|19,48
|2.114.886.903
|% -2,40
|
|ODAS
|2,33
|230.278.241
|% -4,90
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3898
|15,3970
|% 0,62
|
|Euro
|16,1300
|16,1767
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,7383
|18,8323
|% 0,27
|
|Frank
|15,3934
|15,4862
|% 0,38
|
|Riyal
|4,0926
|4,1131
|% 0,61
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-5,89
|
|Altın Gr.
|916
|916
|4,79
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.117
|6.272
|-19,71
|
|Yarım
|2.957
|3.034
|-9,54
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|-4,77
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,86
|