Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.04.2022 09:28
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 08.04.2022 Tarihinde Gerçekleştirilen Olağan Gelen Kurul Tescili Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 02.03.2022
Genel Kurul Tarihi 08.04.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe ORHANGAZİ
Adres Fatih Mahallesi Göl Yolu Cad. No:26 Orhangazi-Bursa

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
7 - 2021 Yılı Kârı/Zararı hakkında karar alınması
8 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çercevesinde 2022 Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2021 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
14 - Şirket Ortaklarının Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 2022_1_Denetim Komitesi Raporu.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 3 İç yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 4 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2021 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 08 Nisan 2022 Cuma günü, saat 10:30'da, Şirket merkezi Fatih Mahallesi Göl Yolu Cad. No:26 Orhangazi-Bursa adresinde yapılmıştır.Gündemi ve vekâlet formunu içeren Genel Kurul ilan metni, gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı Tutanağı ve Hazirun listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08 Nisan 2022 tarihinde saat 10:30 da yapılan olağan genel kurul toplantısı sonuçları 19 Nisan 2022 tarihinde Orhangazi Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş, 19 Nisan 2022 tarih ve 10562 sayılı ticaret sicil gazetesinin 687. sayfasında ilan olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022212


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:382.545
Değişim :  0,77% |  19,53
Açılış :  2.532  
Önceki Kapanış :  2.526  
En Yüksek
2.546 En Düşük
2.531
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 23,30 6.752.145 % 9,91  
TRGYO 7,68 55.089.674 % 6,37  
TUCLK 14,40 24.058.719 % 6,12  
ASUZU 95,30 23.871.378 % 5,83  
DESPC 12,57 12.010.573 % 5,63  
daha fazla
10:38 Alış Satış %  
Dolar 14,6740 14,6807 % 0,06  
Euro 16,0505 16,0716 % 0,88  
Sterlin 19,1174 19,2133 % 0,02  
Frank 15,4289 15,5218 % 0,15  
Riyal 3,9016 3,9212 % 0,05  
daha fazla
10:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.951 -6,55  
Altın Gr. 921 921 -2,55  
Cumhuriyet 6.106 6.199 -43,00  
Tam 6.078 6.229 -39,05  
Yarım 2.938 3.013 -18,89  
Çeyrek 1.473 1.507 -9,44  
Gümüş.Ons 25,06 25,09 -0,13  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 -0,07  
B. Petrol 108 108 1,68  
Seans Raporu 10:38
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru