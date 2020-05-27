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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

27.05.2020 11:26
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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/05/2020
Açıklamalar

Ekli mali tablo 01.01.2019-31.12.2019 dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi eki olarak Vergi Dairesine verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846853


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Çeyrek 606 613 3,30  
Gümüş.Ons 17,20 17,24 0,10  
Gümüş Gr. 3,75 3,76 0,07  
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