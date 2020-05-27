***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
27.05.2020 11:26
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/05/2020
Açıklamalar
Ekli mali tablo 01.01.2019-31.12.2019 dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi eki olarak Vergi Dairesine verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846853
BIST
13:11104.772
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.747,38
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
13:116,7779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0526
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7785
En Düşük
6,6969
13:117,4740
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0832
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4750
En Düşük
7,3528
13:11372,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,65
|Açılış
|: 372,27
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|3.378.827
|% 10,00
|
|KENT
|473,60
|12.207.605
|% 9,99
|
|ALCTL
|21,30
|11.908.915
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.427.130
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|36.852.451
|% 9,93
|
|EKIZ
|9,99
|500.279
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.062.614
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.568.058
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|155.268
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.521.927
|% -9,94
|
|THYAO
|12,14
|1.116.232.211
|% 8,30
|
|GARAN
|7,59
|637.798.569
|% 0,66
|
|PGSUS
|57,75
|478.520.259
|% 7,44
|
|ASELS
|29,86
|399.871.144
|% 1,98
|
|SOKM
|12,35
|358.207.614
|% 4,13
|
|THYAO
|12,14
|1.116.232.211
|% 8,30
|
|GSRAY
|2,91
|249.687.994
|% 8,18
|
|GARAN
|7,59
|637.798.569
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,21
|174.561.294
|% 0,91
|
|KRDMD
|2,53
|195.397.452
|% 2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3328
|8,3746
|% 1,07
|
|Frank
|6,9660
|7,0080
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7986
|1,8076
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-2,08
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.441
|10,70
|
|Tam
|2.482
|2.505
|11,20
|
|Yarım
|1.211
|1.224
|5,40
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|0,07
|
|B. Petrol
|35,80
|35,80
|-0,37
|