***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniKURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİMali Tablonun Verilme Tarihi27/05/2020AçıklamalarEkli mali tablo 01.01.2019-31.12.2019 dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi eki olarak Vergi Dairesine verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846853BIST