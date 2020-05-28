***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 12:40
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Ekli mali tablo 01.01.2020-31.03.2020 dönemi Kurum Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Vergi Dairesine verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847223
BIST
12:26104.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 39,38
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
12:266,8041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0319
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8058
En Düşük
6,7656
12:267,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0337
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4953
En Düşük
7,4416
12:26376,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,99
|Açılış
|: 376,35
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,41
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,67
|55.646.849
|% 9,87
|
|KENT
|519,00
|10.480.394
|% 9,59
|
|GLBMD
|4,46
|4.544.635
|% 9,58
|
|BIZIM
|14,95
|102.345.131
|% 7,55
|
|MNDRS
|1,95
|165.806.481
|% 7,14
|
|CMENT
|31,68
|4.046.420
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.217.198
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|91.335
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.834.730
|% -9,97
|
|CMBTN
|73,75
|3.310.090
|% -9,95
|
|THYAO
|12,60
|2.147.362.447
|% 2,19
|
|GARAN
|7,75
|1.424.582.483
|% 1,44
|
|PGSUS
|59,20
|742.604.636
|% 0,17
|
|AKBNK
|5,63
|423.914.632
|% 0,54
|
|ASELS
|30,02
|416.688.038
|% -0,20
|
|GARAN
|7,75
|1.424.582.483
|% 1,44
|
|THYAO
|12,60
|2.147.362.447
|% 2,19
|
|EKGYO
|1,42
|199.317.588
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,22
|249.222.001
|% 0,45
|
|MNDRS
|1,95
|165.806.481
|% 7,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3219
|8,3636
|% 0,50
|
|Frank
|6,9858
|7,0279
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8045
|1,8135
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|13,41
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,48
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.469
|22,60
|
|Tam
|2.511
|2.545
|34,60
|
|Yarım
|1.225
|1.238
|11,40
|
|Çeyrek
|613
|620
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|35,20
|35,20
|0,60
|