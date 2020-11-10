***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 30.09.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniKURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİMali Tablonun Verilme Tarihi10/11/2020AçıklamalarEkli mali tablo 01.01.2020-30.09.2020 dönemi Kurum Geçici Vergisi Beyannamesi eki olarak Vergi Dairesine verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887768BIST