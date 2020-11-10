***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.11.2020 16:12
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/11/2020
Açıklamalar
Ekli mali tablo 01.01.2020-30.09.2020 dönemi Kurum Geçici Vergisi Beyannamesi eki olarak Vergi Dairesine verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887768
BIST
16:121.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.241
En Düşük
1.219
16:128,2475
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,1950
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
16:129,7391
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 0,2238
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
16:12499,25
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 16,25
|Açılış
|: 499,25
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler16:12
|ALCAR
|154,00
|43.528.727
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.212.212
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.891.335
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.217.848
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|41.916.393
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,50
|4.652.846.975
|% 7,68
|
|GARAN
|7,54
|2.287.822.852
|% 0,80
|
|TCELL
|15,45
|1.523.379.956
|% -5,56
|
|PGSUS
|53,10
|1.435.808.728
|% 9,30
|
|TUPRS
|84,55
|1.059.191.725
|% 2,73
|
|THYAO
|11,50
|4.652.846.975
|% 7,68
|
|YKBNK
|2,49
|894.525.977
|% 0,81
|
|GARAN
|7,54
|2.287.822.852
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,86
|547.712.635
|% 0,54
|
|KRDMD
|3,61
|885.869.006
|% 3,74
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2388
|8,2475
|% 2,42
|
|Euro
|9,7271
|9,7391
|% 2,35
|
|Sterlin
|10,9213
|10,9760
|% 3,38
|
|Frank
|8,9963
|9,0505
|% 2,50
|
|Riyal
|2,1995
|2,2106
|% 2,74
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|12,39
|
|Altın Gr.
|499
|499
|16,25
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.376
|57,00
|
|Tam
|3.300
|3.386
|40,05
|
|Yarım
|1.595
|1.638
|19,37
|
|Çeyrek
|800
|819
|9,69
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,15
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|0,33
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27MPARK
Yüzde 4.71 oranında artışla 17.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 246, 898 adet işlem
-
16:26OZRDN
Yüzde 6.24 oranında artışla 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 600, 920 adet işlem
-
16:25XU100
Endeks 1, 238 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 25, 473.00 milyon TL de
-
16:23GENTS
Yüzde 6.12 oranında artışla 4.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 770, 013 adet işlem
-
16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 48 artarak (% 0.77 ) 1, 116