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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

28.05.2021 12:54



***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2021
Açıklamalar

Ekli mali tablo 01.01.2021-31.03.2021 dönemi Kurum Geçici Vergisi Beyannamesi eki olarak Vergi Dairesine bildirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938649


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