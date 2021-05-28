***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2021 12:54
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2021
Açıklamalar
Ekli mali tablo 01.01.2021-31.03.2021 dönemi Kurum Geçici Vergisi Beyannamesi eki olarak Vergi Dairesine bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938649
BIST
14:121.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.420
En Düşük
1.401
14:128,5788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0806
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
14:1210,4460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0574
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
14:12521,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,69
|Açılış
|: 521,94
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,96
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler14:12
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.705.969
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,08
|18.850.523
|% 8,13
|
|AYES
|24,00
|2.034.437
|% 8,11
|
|TUCLK
|11,57
|70.116.666
|% 7,93
|
|KUTPO
|40,12
|73.869.623
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|35.929.984
|% -9,93
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GEDZA
|42,42
|46.304.268
|% -7,34
|
|METUR
|25,10
|16.253.728
|% -6,27
|
|GARAN
|7,99
|769.859.401
|% 0,38
|
|THYAO
|12,98
|748.135.695
|% -0,54
|
|EREGL
|19,08
|493.358.643
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,15
|438.989.779
|% -0,46
|
|MERCN
|9,88
|393.318.654
|% 1,96
|
|YKBNK
|2,15
|438.989.779
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|253.900.267
|% -0,53
|
|GARAN
|7,99
|769.859.401
|% 0,38
|
|THYAO
|12,98
|748.135.695
|% -0,54
|
|TSKB
|1,33
|66.192.749
|% 0,76
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5762
|8,5788
|% 0,95
|
|Euro
|10,4390
|10,4460
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,1207
|12,1815
|% 0,73
|
|Frank
|9,4924
|9,5495
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2792
|2,2906
|% 0,88
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-4,50
|
|Altın Gr.
|522
|522
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.444
|3.496
|42,00
|
|Tam
|3.429
|3.516
|42,30
|
|Yarım
|1.658
|1.701
|20,46
|
|Çeyrek
|831
|850
|10,23
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|0,28
|