***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.03.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteERTUĞRULGAZİ VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniKURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİMali Tablonun Verilme Tarihi28/05/2021AçıklamalarEkli mali tablo 01.01.2021-31.03.2021 dönemi Kurum Geçici Vergisi Beyannamesi eki olarak Vergi Dairesine bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938649BIST