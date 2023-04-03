***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
03.04.2023 18:54
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
2022 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemleri değerlendirme kriterleri ile birlikte detaylı olarak irdelenmiştir. Şirketimizin ilişkili tarafları ile yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine oranı %10'dan fazla gerçekleşmiştir.Sonuç itibariyle, yapılan bu işlemlerin koşullarının ve fiyat belirleme yöntemlerinin piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirildiği kanaatine varılmıştır.
2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği
6 Nisan 2023
tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131310
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0380
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2211
En Düşük
19,1668
18:0521,0379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1056
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
21,0379
En Düşük
20,8986
18:051.225,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.225,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,38
En Düşük
1.223,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|95,15
|1.739.098.145
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.750.092
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|7.394.074
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.065.840
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|2.919.989
|% 9,98
|
|UZERB
|196,20
|2.877.345
|% -10,00
|
|BFREN
|4.413,30
|124.757.036
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.222.272
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|98.300.316
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,28
|1.604.435
|% -9,95
|
|TUPRS
|564,40
|3.964.645.207
|% 6,47
|
|THYAO
|120,80
|3.432.922.029
|% 1,94
|
|EREGL
|35,30
|2.930.432.584
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|SKBNK
|2,57
|877.800.169
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|EKGYO
|6,23
|1.061.170.254
|% 0,65
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|YKBNK
|9,67
|1.340.886.114
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1962
|19,2211
|% 0,20
|
|Euro
|20,9187
|21,0156
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,7854
|23,9047
|% 0,09
|
|Frank
|20,9606
|21,0868
|% 0,07
|
|Riyal
|5,1081
|5,1338
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|15,04
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|0,27
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.287
|8.405
|4,00
|
|Yarım
|4.063
|4.113
|2,00
|
|Çeyrek
|2.031
|2.056
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,79
|14,82
|0,01
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 377 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
-
17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
-
17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
-
17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem