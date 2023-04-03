***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç BölümüSermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemleri değerlendirme kriterleri ile birlikte detaylı olarak irdelenmiştir. Şirketimizin ilişkili tarafları ile yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine oranı %10'dan fazla gerçekleşmiştir.Sonuç itibariyle, yapılan bu işlemlerin koşullarının ve fiyat belirleme yöntemlerinin piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirildiği kanaatine varılmıştır.2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği6 Nisan 2023tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131310BIST