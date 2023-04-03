Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

03.04.2023 18:54
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2022 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemleri değerlendirme kriterleri ile birlikte detaylı olarak irdelenmiştir. Şirketimizin ilişkili tarafları ile yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine oranı %10'dan fazla gerçekleşmiştir.Sonuç itibariyle, yapılan bu işlemlerin koşullarının ve fiyat belirleme yöntemlerinin piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirildiği kanaatine varılmıştır.
 
2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği
6 Nisan 2023
tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131310


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.839
Değişim :  0,55% |  26,53
Açılış :  4.806  
Önceki Kapanış :  4.813  
En Yüksek
4.852 En Düşük
4.680
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKSUN 95,15 1.739.098.145 % 10,00  
RAYSG 23,10 30.750.092 % 10,00  
ATSYH 93,50 7.394.074 % 10,00  
OYAYO 11,67 29.065.840 % 9,99  
BRKO 4,63 2.919.989 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,1962 19,2211 % 0,20  
Euro 20,9187 21,0156 % 0,40  
Sterlin 23,7854 23,9047 % 0,09  
Frank 20,9606 21,0868 % 0,07  
Riyal 5,1081 5,1338 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.984 1.985 15,04  
Altın Gr. 1.225 1.225 0,27  
Cumhuriyet 8.256 8.380 50,00  
Tam 8.287 8.405 4,00  
Yarım 4.063 4.113 2,00  
Çeyrek 2.031 2.056 1,00  
Gümüş.Ons 23,96 24,00 -0,12  
Gümüş Gr. 14,79 14,82 0,01  
B. Petrol 84,77 84,77 -0,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru