***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.10.2023 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ilişkili tarafı Bordo Elektrik Enerjisi A.Ş. ile Şirketimiz arasında gerçekleşen işlemler ile ilgili olarak "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmiştir.Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.'nin ilişkili taraflarından Bordo Elektrik Enerjisi A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin, 2023 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'dan fazlasına ulaşacağı öngörülmüş olup, yapılan işlemlerin koşullarının ve fiyat belirleme yöntemlerinin piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Rapor, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204636BIST