***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
11.10.2023 19:10
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.10.2023 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ilişkili tarafı Bordo Elektrik Enerjisi A.Ş. ile Şirketimiz arasında gerçekleşen işlemler ile ilgili olarak "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmiştir.
Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.'nin ilişkili taraflarından Bordo Elektrik Enerjisi A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin, 2023 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'dan fazlasına ulaşacağı öngörülmüş olup, yapılan işlemlerin koşullarının ve fiyat belirleme yöntemlerinin piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Rapor, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204636
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
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|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
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|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
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|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
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|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6843
|27,6976
|% -0,07
|
|Euro
|29,3487
|29,3967
|% -0,12
|
|Sterlin
|33,9364
|34,1066
|% -0,03
|
|Frank
|30,5156
|30,6995
|% 0,03
|
|Riyal
|7,3615
|7,3984
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|11,01
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|9,54
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.313
|11.435
|39,00
|
|Yarım
|5.674
|5.739
|24,00
|
|Çeyrek
|2.828
|2.870
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,56
|19,58
|0,13
|
|B. Petrol
|86,14
|86,14
|-1,51
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