***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2023 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç BölümüSermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesine istinaden,-Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.'nin ilişkili taraflarından Bordo Elektrik Enerjisi A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin, 2024 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2023 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'dan fazlasına ulaşacağı öngörülmüş olup, yapılan işlemlerin koşullarının ve fiyat belirleme yöntemlerinin piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirileceği kanaatine varılmıştır.Rapor gerçekleşecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264268BIST