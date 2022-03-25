***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 116.000.000 TL olan sermayesinin %39,66 artış ile 162.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.03.2022 tarihinde başvuru yapılmış olup, SPK'ya sunulan Taslak İzahname ekte kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu onayına takiben kesinleşecek izahname ayrıca ilan edilecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013227BIST