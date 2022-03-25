***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
25.03.2022 19:00
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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23.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 116.000.000 TL olan sermayesinin %39,66 artış ile 162.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.03.2022 tarihinde başvuru yapılmış olup, SPK'ya sunulan Taslak İzahname ekte kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu onayına takiben kesinleşecek izahname ayrıca ilan edilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013227
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0221
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
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14,8584
En Düşük
14,7991
18:0516,3251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
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16,4279
En Düşük
16,2680
18:05934,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,11
|Açılış
|: 934,79
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
|
|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
|
|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,28
|250.143.853
|% 0,88
|
|AKFGY
|2,79
|176.198.627
|% 6,49
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8358
|14,8455
|% 0,14
|
|Euro
|16,3030
|16,3205
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,5478
|19,6458
|% 0,35
|
|Frank
|15,9221
|16,0180
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9474
|3,9672
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|0,28
|
|Altın Gr.
|935
|936
|2,91
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,50
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,28
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
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17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
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17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem