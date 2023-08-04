***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
04.08.2023 23:15
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 162.000.000 TL olan sermayesinin %100 artış ile 324.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 04.08.2023 tarihinde başvuru yapılmış olup, SPK'ya sunulan Taslak İzahname ekte kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu onayına takiben kesinleşecek izahname ayrıca ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181144
BIST
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18:057.401
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 179,06
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
18:0526,9140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0328
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,8750
18:0529,6666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1435
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
18:051.685,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.685,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYLGD
|39,82
|503.319.366
|% 10,00
|
|NTHOL
|16,83
|209.089.354
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|2.083.107
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|79.089.235
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.393.686
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|389.357.399
|% -10,00
|
|EGEPO
|26,02
|68.998.052
|% -9,97
|
|EDIP
|15,56
|57.952.514
|% -9,95
|
|IZFAS
|9,97
|16.176.315
|% -9,94
|
|CVKMD
|314,10
|1.059.593.256
|% -9,85
|
|THYAO
|248,80
|14.904.409.407
|% 5,87
|
|ASTOR
|112,00
|6.116.968.463
|% -1,06
|
|EREGL
|41,14
|5.283.757.995
|% 1,83
|
|KONTR
|247,00
|4.788.029.967
|% -1,87
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,86
|4.424.184.610
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|ISCTR
|16,06
|4.402.596.271
|% 4,56
|
|CEMAS
|3,25
|583.433.910
|% 4,17
|
|SKBNK
|3,09
|536.237.441
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9113
|26,9140
|% -0,12
|
|Euro
|29,6355
|29,6666
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,2858
|34,4577
|% 0,39
|
|Frank
|30,7927
|30,9782
|% 0,27
|
|Riyal
|7,1706
|7,2066
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|8,78
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|9,00
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.985
|11.080
|-24,00
|
|Yarım
|5.497
|5.566
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.783
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,51
|0,07
|
|B. Petrol
|86,05
|86,05
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
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17:58TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 024 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, TUPRS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG