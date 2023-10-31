***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
31.10.2023 14:31
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2023-29.09.2023-30.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 162.000.000 TL olan sermayesinin %100 artış ile 324.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili hazırlanan izahnamenin onayı için 06.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. 27.10.2023 tarihli 2023/65 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde "Bedelli Sermaye artırımı ile ilgili onaya sunulan izahnamenin Şirketimiz için onaylandığı" bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212312
BIST
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14:347.701
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -11,69
|Açılış
|: 7.749
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|Önceki Kapanış
|: 7.713
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7.669
En Yüksek
7.775
14:3428,3102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0706
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
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28,5332
En Düşük
28,2053
14:3430,1659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1516
|Açılış
|: 30,1500
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|Önceki Kapanış
|: 29,9000
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30,4738
En Düşük
29,7463
14:341.817,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,23
|Açılış
|: 1.817,25
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|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
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1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:34
|TABGD
|190,30
|4.860.615.061
|% 10,00
|
|AVHOL
|82,00
|247.935.954
|% 9,99
|
|YAPRK
|203,70
|218.869.073
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.575.537
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.297.958
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|INTEM
|294,10
|57.981.370
|% -9,98
|
|TABGD
|190,30
|4.860.615.061
|% 10,00
|
|THYAO
|221,50
|4.776.269.341
|% 1,19
|
|MIATK
|894,00
|3.724.433.730
|% 8,17
|
|TUPRS
|144,40
|3.260.136.147
|% 2,12
|
|ASTOR
|127,20
|1.941.355.967
|% -2,45
|
|ODAS
|12,78
|1.455.900.664
|% -2,59
|
|EKGYO
|6,64
|607.499.157
|% -1,19
|
|ZOREN
|5,54
|462.418.878
|% 0,54
|
|YKBNK
|17,66
|1.255.475.420
|% 0,68
|
|MHRGY
|5,37
|386.204.303
|% -3,24
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2602
|28,3102
|% 0,25
|
|Euro
|30,1498
|30,1659
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,3529
|34,5252
|% 0,19
|
|Frank
|31,2102
|31,3982
|% 0,02
|
|Riyal
|7,5190
|7,5567
|% 0,11
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|2,51
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|3,12
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.980
|12.053
|-13,00
|
|Yarım
|6.008
|6.052
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.995
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,16
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,84
|86,84
|0,49
|