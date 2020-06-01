***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.06.2020 10:48
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesinin Kayıtlı Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6. maddesinin değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na müraacat hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.05.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.05.2020
Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin, Kayıtlı Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6 . maddesinin değişikliği ile ilgili alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 27.05.2020 tarihinde müracaatımız yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği YKK ve Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847966
BIST
12:12106.877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.356,28
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
12:126,8237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8237
En Düşük
6,7931
12:127,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0280
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
12:12380,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,71
|Açılış
|: 380,95
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.091
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|82.622.976
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.508.260
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.431.796
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.589.687
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|893.395
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,83
|571.569.091
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,56
|460.294.381
|% 6,12
|
|GARAN
|7,94
|448.566.074
|% 1,53
|
|GSRAY
|3,54
|386.931.583
|% 4,42
|
|ASELS
|30,78
|336.864.079
|% 1,99
|
|EKGYO
|1,56
|460.294.381
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,54
|386.931.583
|% 4,42
|
|YKBNK
|2,35
|169.271.957
|% 1,29
|
|CEMAS
|1,20
|85.363.763
|% 4,35
|
|TSKB
|1,14
|77.436.289
|% 3,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4384
|8,4808
|% 0,50
|
|Frank
|7,0846
|7,1273
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8106
|1,8197
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|8,34
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.495
|21,80
|
|Tam
|2.540
|2.564
|14,80
|
|Yarım
|1.239
|1.252
|10,90
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,19
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,98
|37,98
|0,14
|