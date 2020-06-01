***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesinin Kayıtlı Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6. maddesinin değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na müraacat hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.05.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 27.05.2020Ek AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin, Kayıtlı Çıkarılmış Sermaye başlıklı 6 . maddesinin değişikliği ile ilgili alınan Yönetim Kurulu Kararına istinaden gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 27.05.2020 tarihinde müracaatımız yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişikliği YKK ve Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847966BIST