***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili Şirket Genel Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.05.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 27.05.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.07.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı ve çıkarılmış sermaye başlıklı 6.maddesinin değişikliğine ilişkin başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 17.06.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00055066057 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.ilgili tadil metni 01 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Döktaş.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853711BIST