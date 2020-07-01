***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.07.2020 13:55
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili Şirket Genel Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.05.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.07.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı ve çıkarılmış sermaye başlıklı 6.maddesinin değişikliğine ilişkin başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 17.06.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00055066057 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.ilgili tadil metni 01 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Döktaş.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853711
BIST
13:49115.804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -720,36
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:496,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8573
En Düşük
6,8445
13:497,6798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0182
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6767
13:49392,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,28
|Açılış
|: 392,75
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.261.886
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|112.053.457
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.582.916
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.796.008
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|29.334.531
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,27
|560.918
|% -6,62
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|RTALB
|33,24
|31.974.704
|% -4,97
|
|GLRYH
|13,40
|9.248.749
|% -4,90
|
|EKIZ
|9,75
|578.911
|% -4,79
|
|KRDMD
|3,24
|1.327.183.415
|% -0,31
|
|ASELS
|32,86
|982.349.612
|% 1,17
|
|THYAO
|12,29
|776.498.650
|% -1,84
|
|GARAN
|8,34
|758.765.261
|% -1,42
|
|ODAS
|2,58
|723.142.742
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,24
|1.327.183.415
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,01
|683.149.809
|% -1,95
|
|ODAS
|2,58
|723.142.742
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,51
|323.060.640
|% 4,14
|
|DOHOL
|2,19
|414.559.728
|% 4,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4809
|8,5234
|% 0,08
|
|Frank
|7,2073
|7,2508
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|1,05
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.562
|5,30
|
|Tam
|2.617
|2.629
|5,50
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|2,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,02
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|0,96
|