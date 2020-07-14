***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.07.2020 22:38
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme değişikliğinin tescil ve ilanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.05.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.07.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 09.07.2020
Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı ve çıkarılmış sermaye başlıklı 6.maddesinin değişikliğine ilişkin başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 17.06.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00055066057 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.ilgili tadil metni 01 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
Esas Sözleşme değişikliği 09.07.2020 tarihinde Orhangazi Ticaret Sicil müdürlüğünde tescil edilmiş ve 14.07.2020 tarihli 10118 sayılı T.C. Ticaret sicil gazetesi'nde ilan olmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Döktaş.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859991
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0400
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8353
En Düşük
7,7736
18:05399,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,93
|Açılış
|: 399,48
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,89
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.410.271
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.645.234
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5967
|8,6398
|% 0,14
|
|Frank
|7,2788
|7,3227
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8253
|1,8345
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,31
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|11,80
|
|Tam
|2.675
|2.687
|12,10
|
|Yarım
|1.298
|1.315
|5,90
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,21
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|0,05
|
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