***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması Hakkında SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 30.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.02.2023Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin, mevcut 250.000.000 (İkiYüzElliMilyon) TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 (BirBuçukMilyar)TL'na yükseltilmesine, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye " başlıklı 6.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine ilişkin karar alınmıştı.söz konusu hususlarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yapılan başvurumuz onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ONAYLI TADIL METNI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113148BIST