***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.04.2023 16:34
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında nihai karara varılmış olup, tescil aşamasına geçmiştir .
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esas sözleşme.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132583
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,06
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.891
17:5919,2592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0218
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
17:5921,0930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0855
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1582
En Düşük
20,9548
17:591.244,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,82
|Açılış
|: 1.244,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.238,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ELITE
|13,64
|16.975.812
|% 10,00
|
|POLTK
|2.204,40
|36.393.972
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|1.046.996
|% 10,00
|
|ALFAS
|343,60
|930.093.709
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|15.424.537
|% 9,99
|
|ONCSM
|129,20
|145.730.195
|% -9,97
|
|DOGUB
|17,99
|44.673.986
|% -9,96
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|INVEO
|24,50
|241.778.812
|% -9,06
|
|DGGYO
|33,00
|41.221.323
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 1,52
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 3,07
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% -1,64
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,56
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 7,06
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2551
|19,2583
|% 0,11
|
|Euro
|21,0962
|21,1669
|% 0,76
|
|Sterlin
|23,8812
|24,0009
|% -0,11
|
|Frank
|21,2122
|21,3399
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1188
|5,1445
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-10,80
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-5,44
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.494
|8.566
|-10,00
|
|Yarım
|4.149
|4.192
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.074
|2.096
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,07
|85,07
|0,08
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410