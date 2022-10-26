***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.10.2022 16:16
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Yukarıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26/10/2022 tarih ve E-18454353-100.06-12118 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074326
BIST
16:043.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 6,20
|Açılış
|: 3.975
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.965
16:0418,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
16:0418,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0878
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
16:04995,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,86
|Açılış
|: 995,65
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler16:02
|DITAS
|38,50
|19.278.477
|% 10,00
|
|TUREX
|16,07
|30.769.730
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|136.417.789
|% 9,98
|
|MRSHL
|340,80
|34.137.845
|% 9,97
|
|TRCAS
|23,84
|146.993.754
|% 9,96
|
|AGYO
|7,53
|58.209.935
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,20
|3.368.380
|% -6,58
|
|ALKA
|36,96
|209.223.844
|% -6,43
|
|ACSEL
|58,50
|59.781.503
|% -5,65
|
|THYAO
|100,30
|4.007.879.291
|% -0,20
|
|AKBNK
|15,75
|2.480.599.960
|% 1,48
|
|ASELS
|32,76
|2.176.125.352
|% 2,70
|
|SISE
|33,68
|1.939.752.330
|% -0,41
|
|TUPRS
|367,20
|1.930.148.671
|% -1,95
|
|EKGYO
|4,62
|1.467.006.449
|% 1,99
|
|SKBNK
|2,11
|636.297.018
|% -2,31
|
|TSKB
|3,10
|903.723.948
|% -2,52
|
|ODAS
|8,05
|1.371.238.461
|% 4,41
|
|DOHOL
|6,15
|1.032.664.685
|% -0,32
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6073
|18,6143
|% 0,06
|
|Euro
|18,6294
|18,6386
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,4413
|21,5488
|% 0,77
|
|Frank
|18,7019
|18,8146
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% 0,06
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|11,47
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,08
|
|Cumhuriyet
|6.654
|6.754
|4,00
|
|Tam
|6.688
|6.751
|-7,00
|
|Yarım
|3.259
|3.298
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,05
|
|B. Petrol
|92,46
|92,46
|0,72
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:19DOBUR
Yüzde 9.95 oranında artışla 50.05 lira fiyatla işlem gören hissede 169, 460 adet işlem
-
16:18HEDEF
Yüzde 9.90 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 399, 960 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 3, 981 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 45, 658.00 milyon TL de
-
16:17YGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 975, 830 adet işlem
-
16:15BNTAS
Yüzde 5.07 oranında artışla 6.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 354, 486 adet işlem