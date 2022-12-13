***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.12.2022 15:09
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Yukarıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13/12/2022 tarih ve E-18454353-100.06-13282 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086867
BIST
17:595.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 62,22
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
17:5918,6464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
17:5919,8453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,2097
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
17:591.093,12
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 26,58
|Açılış
|: 1.093,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.093,35
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRONT
|118,80
|81.558.293
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|122.320.205
|% 10,00
|
|SILVR
|19,36
|205.567.240
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.718.274
|% 10,00
|
|PRKME
|25,32
|76.980.038
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|1.563.746
|% -9,68
|
|POLTK
|1.188,30
|86.401.032
|% -6,63
|
|EPLAS
|27,70
|43.290.835
|% -6,42
|
|SMRTG
|106,00
|773.133.783
|% -6,28
|
|KONTR
|177,70
|446.851.133
|% -5,98
|
|KRDMD
|18,82
|11.254.781.259
|% 9,99
|
|EREGL
|43,26
|9.338.766.750
|% 4,29
|
|ASELS
|59,35
|7.990.790.223
|% 0,85
|
|THYAO
|144,20
|7.728.310.090
|% -0,55
|
|SISE
|41,24
|5.683.153.754
|% 2,95
|
|KRDMD
|18,82
|11.254.781.259
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,91
|4.322.369.648
|% 0,38
|
|SKBNK
|2,77
|936.234.031
|% -1,07
|
|YKBNK
|11,57
|3.716.419.122
|% -0,34
|
|TSKB
|4,23
|1.337.930.795
|% 0,95
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6392
|18,6464
|% 0,05
|
|Euro
|19,8390
|19,8453
|% 1,07
|
|Sterlin
|23,0992
|23,2150
|% 1,33
|
|Frank
|20,0839
|20,2049
|% 1,32
|
|Riyal
|4,9425
|4,9672
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|41,62
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|21,91
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.306
|7.362
|119,00
|
|Yarım
|3.538
|3.599
|58,00
|
|Çeyrek
|1.774
|1.799
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,32
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
-
17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
-
17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
-
17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem