***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.06.2020 Tarihli ve 2020-18 sayılı Yönetim Kurulu KararıTTK'nun 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.Karar : Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Esaslarına uygun olarak Bağış ve Yardım Politikası'nın aşağıda belirtilen şekilde belirlenmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASIBu politika Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur.Bağış ve Yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilincini oluşturmanın yanı sıra sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.Bu amaç doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. Maddesi uyarınca Genel Kurul bilgisine sunulmak kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamuya yararlı derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara, bağış ve yardım yapılabilir.Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850010BIST