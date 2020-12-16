***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 10/09/2020 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/09/2020 tarihli onayı kapsamında Borsa İstanbul tarafından 17.09.2020 tarihinde açıklanan "Pay Piyasası Pazar Yapılanması Hakkındaki Duyuru" ile fiili dolaşımdaki payoranı %5'in altında olan şirketlere, piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınabileceklerinden fiili dolaşımdaki pay oranlarını %5'in üzerine çıkarabilmeleri için 01.01.2021 tarihine dek süre verilmiştir.İlgili konu, ana ortağımız Çelik Holding A.Ş. ile paylaşılmış olup, bugün itibarı ile ana ortağımız tarafından konu ile ilgili olarak yasal düzenlemeler, ticari ve ekonomik koşullar çerçevesinde şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamalarında görüleceği üzere fiili dolaşımdaki pay oranının yükseltilmesi yönündeki işlemlere piyasa koşullarının izin verdiği ölçüde devam edileceği açıklanmıştır.Ancak piyasa koşulları tam sağlanamadığı için fiili dolaşım oranının % 5'in üzerine çıkarma süresinin 01.01.2021 tarihini geçmesi ihtimaline karşı ana ortağımız Çelik Holding A.Ş. Borsa İstanbul Kotasyon Direktörlüğüne ek süre talebinde bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893483BIST