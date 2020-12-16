***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2020 17:41
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 10/09/2020 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/09/2020 tarihli onayı kapsamında Borsa İstanbul tarafından 17.09.2020 tarihinde açıklanan "Pay Piyasası Pazar Yapılanması Hakkındaki Duyuru" ile fiili dolaşımdaki payoranı %5'in altında olan şirketlere, piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınabileceklerinden fiili dolaşımdaki pay oranlarını %5'in üzerine çıkarabilmeleri için 01.01.2021 tarihine dek süre verilmiştir.
İlgili konu, ana ortağımız Çelik Holding A.Ş. ile paylaşılmış olup, bugün itibarı ile ana ortağımız tarafından konu ile ilgili olarak yasal düzenlemeler, ticari ve ekonomik koşullar çerçevesinde şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamalarında görüleceği üzere fiili dolaşımdaki pay oranının yükseltilmesi yönündeki işlemlere piyasa koşullarının izin verdiği ölçüde devam edileceği açıklanmıştır.
Ancak piyasa koşulları tam sağlanamadığı için fiili dolaşım oranının % 5'in üzerine çıkarma süresinin 01.01.2021 tarihini geçmesi ihtimaline karşı ana ortağımız Çelik Holding A.Ş. Borsa İstanbul Kotasyon Direktörlüğüne ek süre talebinde bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893483
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,95
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.385
18:057,7992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0370
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
18:059,5024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0310
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5484
En Düşük
9,4474
18:05465,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,30
|Açılış
|: 465,10
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNKRN
|9,24
|3.298.615
|% 10,00
|
|BRYAT
|380,80
|64.495.946
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.681.409
|% 9,99
|
|IDGYO
|7,60
|11.173.874
|% 9,99
|
|AVOD
|8,07
|126.225.864
|% 9,95
|
|YAPRK
|44,64
|4.297.646
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,66
|1.087.087
|% -10,00
|
|NUGYO
|7,56
|19.976.424
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,70
|1.454.268
|% -9,92
|
|IZMDC
|11,38
|238.213.301
|% -9,90
|
|THYAO
|12,69
|3.013.077.033
|% 0,48
|
|GARAN
|9,72
|2.386.029.948
|% 0,73
|
|SISE
|7,13
|2.081.145.654
|% -2,73
|
|ODAS
|4,06
|1.614.108.103
|% 1,25
|
|ASELS
|17,88
|1.239.251.593
|% 0,51
|
|ODAS
|4,06
|1.614.108.103
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,06
|821.513.064
|% -1,90
|
|YKBNK
|3,06
|1.178.165.919
|% -2,55
|
|KLGYO
|2,71
|817.074.557
|% 9,72
|
|SISE
|7,13
|2.081.145.654
|% -2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7944
|7,7992
|% -0,47
|
|Euro
|9,4932
|9,5024
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,4924
|10,5451
|% -0,13
|
|Frank
|8,7684
|8,8212
|% -0,54
|
|Riyal
|2,0740
|2,0844
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-1,33
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|18,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,71
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,76
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,38
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|50,98
|50,98
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MRGYO
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 017, 186 adet işlem
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17:58OZKGY
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 810, 146 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 810, 146 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 12.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 014, 041 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 08 kaybederek (% -0.07 ) 1, 546