***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2021 20:56
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
25.03.2021 Tarihli ve 2021-15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
TTK'nun 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.
Karar:
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 03/03/2021 tarihinde yapılan toplantısında sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu adayları ile ilgili rapora istinaden, 08/04/2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Hasan Basri Aktan, Sn. Atilla Zeybek ve Sn. Ömer Lütfi ERTEN'ın aday gösterilmelerine katılımcıların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922025
BIST
18:051.396
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|Açılış
|: 1.393
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En Düşük
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|ALCAR
|375,10
|115.038.713
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|14.185.383
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|73.601.662
|% 9,98
|
|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.891.023
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
|
|VAKKO
|12,57
|14.057.202
|% -9,96
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|FROTO
|197,70
|1.792.222.704
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,08
|1.042.717.736
|% 3,06
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,20
|576.266.190
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3540
|8,3626
|% 1,99
|
|Euro
|9,7985
|9,8031
|% 1,40
|
|Sterlin
|11,4386
|11,4959
|% 1,77
|
|Frank
|8,8369
|8,8901
|% 1,75
|
|Riyal
|2,2214
|2,2326
|% 2,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-28,39
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|Altın Gr.
|452
|452
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|64,04
|64,04
|-0,88
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