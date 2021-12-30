***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 06.09.2021 tarihli bildiriminde Orhangazi Demir Döküm tesislerinde katma değerli işlenmiş döküm parça kapasitesini artırmak için mevcut işleme tesisine ek bina yatırımı yapma kararı aldığını bildirmişti. Bu bağlamda gerekli ruhsat ve izinler alınmış olup , 16.899 M2 fabrika kapalı alanı yapılması için inşaat işleri başlamıştır. Ek işleme tesisi binasının tahmini 2022 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. "http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987277BIST