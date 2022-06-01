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***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.06.2022 12:46
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

"Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak, Otomotiv  Endüstrisi İhracatcılar Birliği tarafından Türkiye kapsamında yapılan 2021 İhracat Değerlendirmesi ile alakalı oluşturulan listede 21. sırada yer almış ve ‘Altın Kategorisi'nde ödüle layık görülmüştür. Ayrıca, ISO tarafından yayınlanan 2021 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde "Üretimden Satışlar" sıralamasında 45 sıra yükselerek 157'inci olmuş ve "İhracat Genel Sıralaması"nda ilerleyerek 70'inci sırada yer almıştır. Şirketimiz  ülkemiz menfaatine olan güçlü  üretim , ihracat , istihdam rakamları  ile katma değer  yaratmaya  devam etmektedir.  Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033826


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EPLAS 19,06 33.098.501 % 9,98  
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Frank 17,0859 17,1888 % 0,80  
Riyal 4,3774 4,3994 % 0,46  
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14:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.857 10,07  
Altın Gr. 982 982 9,09  
Cumhuriyet 6.526 6.624 35,00  
Tam 6.498 6.661 41,17  
Yarım 3.141 3.222 19,91  
Çeyrek 1.575 1.611 9,96  
Gümüş.Ons 22,11 22,14 0,29  
Gümüş Gr. 11,69 11,71 0,19  
B. Petrol 113 113 -3,02  
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