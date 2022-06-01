***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak, Otomotiv Endüstrisi İhracatcılar Birliği tarafından Türkiye kapsamında yapılan 2021 İhracat Değerlendirmesi ile alakalı oluşturulan listede 21. sırada yer almış ve ‘Altın Kategorisi'nde ödüle layık görülmüştür. Ayrıca, ISO tarafından yayınlanan 2021 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde "Üretimden Satışlar" sıralamasında 45 sıra yükselerek 157'inci olmuş ve "İhracat Genel Sıralaması"nda ilerleyerek 70'inci sırada yer almıştır. Şirketimiz ülkemiz menfaatine olan güçlü üretim , ihracat , istihdam rakamları ile katma değer yaratmaya devam etmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033826BIST