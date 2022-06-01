***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 12:46
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak, Otomotiv Endüstrisi İhracatcılar Birliği tarafından Türkiye kapsamında yapılan 2021 İhracat Değerlendirmesi ile alakalı oluşturulan listede 21. sırada yer almış ve ‘Altın Kategorisi'nde ödüle layık görülmüştür. Ayrıca, ISO tarafından yayınlanan 2021 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde "Üretimden Satışlar" sıralamasında 45 sıra yükselerek 157'inci olmuş ve "İhracat Genel Sıralaması"nda ilerleyerek 70'inci sırada yer almıştır. Şirketimiz ülkemiz menfaatine olan güçlü üretim , ihracat , istihdam rakamları ile katma değer yaratmaya devam etmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033826
BIST
14:232.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 23,37
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
14:2316,4718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0796
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4740
En Düşük
16,3796
14:2317,7109
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2149
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7109
En Düşük
17,4621
14:23982,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,45
|Açılış
|: 982,68
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:21
|YUNSA
|31,24
|26.878.702
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.098.501
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.046.598
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.983.530
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|8.377.701
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,85
|273.860.803
|% -8,56
|
|SANFM
|34,94
|10.308.944
|% -3,96
|
|AVGYO
|2,69
|14.547.991
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|22.124.597
|% -3,85
|
|THYAO
|50,10
|2.517.445.971
|% 1,71
|
|SASA
|39,20
|1.210.901.928
|% 3,92
|
|SISE
|21,10
|1.021.958.000
|% 0,67
|
|KRDMD
|15,18
|962.189.965
|% 0,53
|
|AKBNK
|8,64
|861.618.695
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,83
|716.844.798
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,84
|345.996.398
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,27
|133.179.907
|% -1,55
|
|AKBNK
|8,64
|861.618.695
|% 2,13
|
|DOHOL
|3,89
|345.916.809
|% 0,42
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4682
|16,4732
|% 0,49
|
|Euro
|17,6579
|17,7208
|% 1,28
|
|Sterlin
|20,6076
|20,7109
|% 0,99
|
|Frank
|17,0859
|17,1888
|% 0,80
|
|Riyal
|4,3774
|4,3994
|% 0,46
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|10,07
|
|Altın Gr.
|982
|982
|9,09
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.624
|35,00
|
|Tam
|6.498
|6.661
|41,17
|
|Yarım
|3.141
|3.222
|19,91
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,19
|
|B. Petrol
|113
|113
|-3,02
|