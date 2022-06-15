***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bedelli Sermaye Artırımı yeni pay alma hakları yasal süresi 02 Haziran 2022 ile 16 Haziran 2022 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullandırılacağını 01.Haziran 2022 tarihinde duyurmuştuk. Yeni pay alma-kullanım yasal süresinin yarın 16 Haziran Perşembe günü sona ereceğini tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037338BIST