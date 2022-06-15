***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2022 10:12
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımı yeni pay alma hakları yasal süresi 02 Haziran 2022 ile 16 Haziran 2022 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullandırılacağını 01.Haziran 2022 tarihinde duyurmuştuk. Yeni pay alma-kullanım yasal süresinin yarın 16 Haziran Perşembe günü sona ereceğini tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037338
BIST
10:192.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,70
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.517
En Düşük
2.503
10:1917,2774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:1918,1365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1274
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1365
En Düşük
17,9589
10:191.011,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.011,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.011,67
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:19
|UFUK
|67,00
|1.101.882
|% 9,93
|
|GLRYH
|3,31
|14.677.019
|% 8,52
|
|PAPIL
|14,84
|39.238.207
|% 7,54
|
|RTALB
|15,87
|32.711.740
|% 7,30
|
|MEGAP
|6,91
|19.973.979
|% 6,47
|
|TSGYO
|4,45
|2.435.841
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.061.190
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|ISGYO
|12,09
|25.742.461
|% -6,06
|
|PKENT
|144,30
|3.464.993
|% -4,75
|
|THYAO
|47,10
|496.799.070
|% 0,51
|
|EREGL
|30,54
|256.184.784
|% 0,39
|
|SASA
|44,50
|240.924.196
|% -0,13
|
|SISE
|21,88
|189.311.311
|% -0,27
|
|ASELS
|23,54
|176.256.972
|% 1,12
|
|TSKB
|2,15
|72.420.809
|% -2,27
|
|CEMAS
|1,44
|41.140.423
|% 4,35
|
|ISCTR
|4,67
|113.269.464
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,59
|94.483.908
|% -0,65
|
|SKBNK
|1,15
|22.805.032
|% -0,86
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2529
|17,2774
|% 0,07
|
|Euro
|18,1123
|18,1365
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,6978
|20,8016
|% 0,19
|
|Frank
|17,2077
|17,3114
|% 0,20
|
|Riyal
|4,5866
|4,6096
|% -0,06
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|11,63
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|6,28
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.713
|6.817
|29,00
|
|Yarım
|3.296
|3.334
|14,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,28
|