***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.09.2021 - 30.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 06.09.2021 ve 30.12.2021 tarihli bildirimlerinde Orhangazi Demir Döküm tesislerinde katma değerli işlenmiş döküm parça kapasitesinin artırılması amaçlı mevcut işleme tesisine 11.283 m2 ek bina inşaatı yapılmasına ilişkin açıklamalarımızın devamı olarak, bina ve inşaat işlerinin tamamlanma aşamasına gelmiş olduğu, makina techizat yatırımlarının da kademeli olarak tamamlanması ile birlikte kısmi deneme üretimlerine başlandığını, yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049053BIST