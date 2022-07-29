***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2022 09:01
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2021 - 30.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 06.09.2021 ve 30.12.2021 tarihli bildirimlerinde Orhangazi Demir Döküm tesislerinde katma değerli işlenmiş döküm parça kapasitesinin artırılması amaçlı mevcut işleme tesisine 11.283 m2 ek bina inşaatı yapılmasına ilişkin açıklamalarımızın devamı olarak, bina ve inşaat işlerinin tamamlanma aşamasına gelmiş olduğu, makina techizat yatırımlarının da kademeli olarak tamamlanması ile birlikte kısmi deneme üretimlerine başlandığını, yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049053
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.567
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|Önceki Kapanış
|: 2.543
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2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 17,9400
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|Önceki Kapanış
|: 18,0450
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En Düşük
17,8891
18:0518,4117
En Yüksek
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|: 0,74%
|| 0,1353
|Açılış
|: 18,1800
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|Önceki Kapanış
|: 18,2600
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18,4117
En Düşük
18,2596
18:051.018,77
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|Değişim
|: 0,61%
|| 6,18
|Açılış
|: 1.018,77
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|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
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1.019,13
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|48,86
|15.637.459
|% 0,00
|
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|83.605.676
|% 0,00
|
|AEFES
|35,32
|109.728.952
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,48
|138.854.859
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,86
|15.637.459
|% 0,00
|
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|83.605.676
|% 0,00
|
|AEFES
|35,32
|109.728.952
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,48
|138.854.859
|% 0,00
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9317
|17,9404
|% 0,10
|
|Euro
|18,3879
|18,4114
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,8239
|21,9333
|% 0,23
|
|Frank
|18,7806
|18,8937
|% 0,39
|
|Riyal
|4,7611
|4,7850
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|10,47
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|4,76
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.779
|6.861
|27,00
|
|Yarım
|3.303
|3.354
|13,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,22
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,08
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,08
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Seans Raporu
18:05
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17:59MIPAZ
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17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
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17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
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17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
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17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem