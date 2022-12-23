***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 18:26
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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TÜBİTAK (ARDEB) '1007 Programı' kapsamında desteklenen, kamu ve özel kurum proje ortaklarının katkılarıyla Döktaş Orhangazi Tesisimiz' de prototip dökümü gerçekleştirilen 'Özgün Motor Geliştirilmesi Projesi' tamamlanmıştır. Raylı Sistemler TUBİTAK RUTE Özgün Motor ailesinin ilk üyesi olan V8 motoru, şirketimizin Kum printer teknolojisiyle dökülerek işlenmiştir. Döktaş Dökümcülük projede motor blok gövdesinin yanında kapsamdaki bir kısım parçaların üretimi ile de destek vermiştir. İlgili proje Türk Bilimi adına geliştirilmiş ve bu kapsamında 2 adet prototip üretimi tamamlanmıştır. Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089596
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|SKBNK
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