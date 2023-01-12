***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 18:39
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından aşağıdaki karar alınmıştır
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde değişiklik yapılmasına dair düzenlemesi kapsamında açıklanan, "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum" çerçevesinde
Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesine, gerekli politikaların oluşturulmasına ve takibine, Gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için danışmanlık alınarak Sürdürülebilirlik Komitesi'nin oluşturulmasına ve bu bağlamda Sürdürülebilirlik Raporu'nun hazırlanmasına, Komite üyelerinin seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101400
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,3390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1488
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.142,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 10,19
|Açılış
|: 1.142,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7756
|18,7793
|% 0,03
|
|Euro
|20,3248
|20,3390
|% 0,74
|
|Sterlin
|22,7922
|22,9065
|% 0,26
|
|Frank
|20,1280
|20,2493
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9851
|5,0101
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|15,58
|
|Altın Gr.
|1.143
|1.143
|10,16
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.720
|7.786
|53,00
|
|Yarım
|3.759
|3.810
|27,00
|
|Çeyrek
|1.885
|1.905
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|0,26
|
|B. Petrol
|84,57
|84,57
|1,90
|