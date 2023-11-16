***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2023 18:45
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Manisa Organize Sanayi Bölgesi "Alüminyum Döküm" tesislerimizin müşteri anlaşmalarına bağlı olarak gelen talepleri karşılamak üzere ağırlıklı elektrikli ve hibrit araçlar kapsamındaki işlerle ilgili, yaklaşık 20 milyon avro tutarında planladığımız makina, ekipman, bina ve inşaat yatırımlarına başlanmıştır. Büyük ölçüde gelecek yıl faaliyete geçecek yatırım süreciyle ilgili gelişmeler hakkında kamunun bilgilendirilmesine devam edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218526
BIST
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18:057.781
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 114,81
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.813
18:0528,6745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0044
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
18:0531,1849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0614
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2972
En Düşük
31,0707
18:051.826,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 20,08
|Açılış
|: 1.826,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.832,54
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|240,90
|8.812.109
|% 10,00
|
|DOKTA
|42,46
|78.726.453
|% 10,00
|
|COSMO
|153,10
|44.888.808
|% 9,99
|
|ARDYZ
|26,88
|315.915.831
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|23.168.293
|% 9,98
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|MARKA
|29,88
|5.042.939
|% -10,00
|
|AVHOL
|60,40
|306.897.997
|% -9,99
|
|ARASE
|66,30
|1.000.728.623
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,83
|6.069.435
|% -9,96
|
|THYAO
|244,30
|10.348.943.796
|% 3,69
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|TUPRS
|154,10
|4.533.990.690
|% 1,58
|
|SAHOL
|58,50
|3.713.554.195
|% 1,21
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|EKGYO
|7,54
|1.695.794.936
|% 0,67
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|IHLAS
|1,48
|247.848.918
|% 1,37
|
|IHLGM
|2,04
|310.164.097
|% 9,09
|
|ZOREN
|5,06
|762.863.231
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6626
|28,6745
|% -0,02
|
|Euro
|31,1643
|31,1849
|% 0,20
|
|Sterlin
|35,5076
|35,6857
|% 0,09
|
|Frank
|32,1654
|32,3592
|% 0,05
|
|Riyal
|7,6223
|7,6605
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,78
|23,81
|% 0,66
|
|Platin
|899,83
|901,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,61
|1.041,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,96
|77,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.980,59
|1.980,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHLGM
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 147, 359 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 127, 48 artarak (% 1.58 ) 8, 209
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, IHLAS, REEDR
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MIATK, AVHOL
-
17:58XU100
Endeks 7, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 69, 463.00 milyon TL de