***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Manisa Organize Sanayi Bölgesi "Alüminyum Döküm" tesislerimizin müşteri anlaşmalarına bağlı olarak gelen talepleri karşılamak üzere ağırlıklı elektrikli ve hibrit araçlar kapsamındaki işlerle ilgili, yaklaşık 20 milyon avro tutarında planladığımız makina, ekipman, bina ve inşaat yatırımlarına başlanmıştır. Büyük ölçüde gelecek yıl faaliyete geçecek yatırım süreciyle ilgili gelişmeler hakkında kamunun bilgilendirilmesine devam edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218526BIST