***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Manisa Organize Sanayi Bölgesi Alüminyum Döküm tesislerimizde Sürekli Ürün Geliştirme çalışmaları kapsamında Yüksek teknolojili 3D printer da üretilen kalıplar ile, Alçak Basınçlı Döküm makinasında üretilen, ilk alüminyum motor bloğunu dökmüştür.Şirketimiz Yüksek teknolojileri kullanarak, güçlü Ar-ge ve mühendislik yapısını yeni ürünlere dönüştürmeye devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240994BIST