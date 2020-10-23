***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.10.2020 09:18
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
21.10.2020 tarihinde yapılan Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili 34,86 TL-36,90 TL fiyat aralığından 38.288 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Çelik Holding'in sermayemizdeki payları/oy hakları %96,0497'den 21.10.2020 tarihi itibariyle %96,0167 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/10/2020 38.288 38.288 111.417.693,34 111.379.405,34 % 96,0497 % 96,0497 % 96,0167 % 96,0167
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883168
BIST
14:061.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,32
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:067,9662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0284
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:069,4378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0463
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
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9,4511
En Düşük
9,3571
14:06489,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,16
|Açılış
|: 489,15
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:06
|SANFM
|12,10
|9.567.055
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.573.084
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.922.684
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|7.052.590
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,72
|795.772.396
|% -0,58
|
|SISE
|6,87
|758.952.852
|% 0,44
|
|GARAN
|7,05
|699.236.236
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,49
|503.706.084
|% -1,97
|
|KATMR
|3,67
|411.932.010
|% -7,56
|
|TSKB
|1,72
|795.772.396
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,86
|323.648.832
|% -2,11
|
|KRDMD
|3,49
|503.706.084
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,90
|271.952.258
|% -4,52
|
|IHLAS
|1,29
|158.004.606
|% 4,03
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9602
|7,9662
|% 0,36
|
|Euro
|9,4322
|9,4378
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,3818
|10,4339
|% 0,25
|
|Frank
|8,7712
|8,8241
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1174
|2,1280
|% 0,33
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|5,75
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.283
|27,00
|
|Tam
|3.218
|3.298
|33,80
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|16,35
|
|Çeyrek
|780
|798
|8,18
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|0,23
|