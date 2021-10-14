***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2021 09:50
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13.10.2021 tarihinde yapılan Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili 28,74 TL fiyatından 6.658 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Çelik Holding'in sermayemizdeki payları/oy hakları %95,7302'den 13.10.2021 tarihi itibariyle %95,7245 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/10/2021 0 6.658 6.658 111.047.041,34 111.040.383,34 % 95,7302 % 95,7302 % 95,7245 % 95,7245
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970613
BIST
10:381.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.412
10:389,1405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0629
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1885
En Düşük
9,0704
10:3810,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1089
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,6759
En Düşük
10,5302
10:38526,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,32
|Açılış
|: 526,88
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler10:38
|LUKSK
|54,45
|2.695.928
|% 10,00
|
|MAALT
|184,90
|13.368.548
|% 8,26
|
|MERIT
|25,90
|11.181.277
|% 7,47
|
|TDGYO
|7,61
|9.860.354
|% 7,33
|
|AGYO
|2,79
|17.720.511
|% 4,89
|
|DOBUR
|31,50
|1.206.481
|% -7,79
|
|YBTAS
|10.049,50
|30.149
|% -5,19
|
|GRNYO
|2,34
|637.924
|% -4,49
|
|PRKAB
|18,44
|24.942.991
|% -4,46
|
|ERBOS
|90,80
|18.528.153
|% -2,94
|
|FROTO
|174,40
|315.790.998
|% -1,80
|
|TUPRS
|124,70
|246.149.552
|% 1,55
|
|GARAN
|9,38
|210.216.754
|% 0,00
|
|EREGL
|17,61
|161.580.933
|% 1,32
|
|KRDMD
|6,83
|151.646.130
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,39
|88.062.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|59.308.120
|% 0,55
|
|GARAN
|9,38
|210.216.754
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,83
|151.646.130
|% 1,34
|
|SKBNK
|0,99
|19.784.988
|% 0,00
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1379
|9,1405
|% 0,69
|
|Euro
|10,6002
|10,6525
|% 1,03
|
|Sterlin
|12,4866
|12,5493
|% 0,95
|
|Frank
|9,8877
|9,9472
|% 1,00
|
|Riyal
|2,4310
|2,4432
|% 0,70
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,11
|
|Altın Gr.
|527
|527
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,05
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|0,70
|