***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
01.11.2021 09:22
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
28.10.2021 tarihinde yapılan Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili 28,00 - 29,00 TL fiyat aralığında 37.432 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Çelik Holding'in sermayemizdeki payları/oy hakları %95,0211'den 28.10.2021 tarihi itibariyle %94,9888 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/10/2021 0 37.432 37.432 110.224.479,34 110.187.047,34 % 95,0211 % 95,0211 % 94,9888 % 94,9888
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973319
BIST
10:371.521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.526
En Düşük
1.516
10:379,5560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0336
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5154
10:3711,0492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0647
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
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11,1161
En Düşük
11,0130
10:37547,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,19
|Açılış
|: 547,83
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler10:36
|RALYH
|7,15
|27.776.217
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,20
|4.028.477
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|118.650.512
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|95.951.299
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|9.377.486
|% 9,95
|
|EGSER
|14,49
|11.804.553
|% -8,58
|
|ETILR
|4,70
|25.864
|% -5,81
|
|AKFGY
|6,43
|9.792.363
|% -4,88
|
|PENTA
|216,70
|17.471.016
|% -4,28
|
|BIOEN
|25,22
|32.277.931
|% -4,25
|
|GARAN
|9,89
|426.167.699
|% 0,41
|
|SISE
|8,40
|217.176.417
|% -3,00
|
|GUBRF
|71,45
|202.034.040
|% 3,93
|
|SASA
|30,28
|186.366.975
|% -2,45
|
|THYAO
|15,13
|183.714.956
|% 1,07
|
|GARAN
|9,89
|426.167.699
|% 0,41
|
|YKBNK
|2,76
|108.788.770
|% 1,10
|
|GSRAY
|3,97
|118.650.512
|% 9,97
|
|TSKB
|1,29
|36.301.075
|% 0,00
|
|SISE
|8,40
|217.176.417
|% -3,00
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5525
|9,5553
|% -0,36
|
|Euro
|11,0400
|11,0512
|% -0,56
|
|Sterlin
|12,9975
|13,0627
|% -0,62
|
|Frank
|10,3732
|10,4357
|% -0,52
|
|Riyal
|2,5386
|2,5514
|% -0,40
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|0,86
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,33
|83,33
|-0,39
|