***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.11.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 66.844.800Ulaşılacak Sermaye (TL) 116.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DOKTA, TRADOKTS91G7 66.844.800 49.155.200,000 73,53631 1,00 DOKTA, TRADOKTS91G7 Nâma DOKTA(RÜÇHAN), TRRDKTS00014Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 66.844.800 49.155.200,000 73,53631Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.02.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 13.03.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 03.12.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.02.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.03.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.03.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 24.02.2020 tarihli yazısı ile, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli olarak 66.844.800 TL'den 116.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 49.155.200 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.- Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %73,53631'i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.- Yeni pay alma hakları (rüçhan hakları), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 28.02.2020 ile 13.03.2020 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değer, 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 Türk Lirasından satışa arz edilecektir.- Sermaye artırımına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ından (www.kap.org.tr), Şirketimizin (www.doktas.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.isyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.- Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821692BIST