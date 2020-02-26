GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.02.2020 14:16
GÜNCEL HABERLER



***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.11.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 66.844.800
Ulaşılacak Sermaye (TL) 116.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DOKTA, TRADOKTS91G7 66.844.800 49.155.200,000 73,53631 1,00 DOKTA, TRADOKTS91G7 Nâma DOKTA(RÜÇHAN), TRRDKTS00014

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 66.844.800 49.155.200,000 73,53631

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.02.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 13.03.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.12.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 20.02.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 03.03.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.03.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 24.02.2020 tarihli yazısı ile, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli olarak 66.844.800 TL'den 116.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 49.155.200 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.
- Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %73,53631'i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.
- Yeni pay alma hakları (rüçhan hakları), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 28.02.2020 ile 13.03.2020 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değer, 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 Türk Lirasından satışa arz edilecektir.
- Sermaye artırımına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ından (www.kap.org.tr), Şirketimizin (www.doktas.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.isyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
- Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821692


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:16114.760
Değişim :  0,35% |  395,07
Açılış :  114.282  
Önceki Kapanış :  114.365  
En Yüksek
114.791 En Düşük
113.147
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 72,90 14.417.358 % 20,00  
BRSAN 12,56 74.934.784 % 15,02  
OYAYO 2,94 14.977.115 % 14,84  
ALGYO 19,56 352.369.540 % 10,76  
BALAT 2,48 631.485 % 9,73  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9363 7,9761 % -0,31  
Frank 6,2893 6,3272 % 0,33  
Riyal 1,6365 1,6448 % 0,26  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.642 1.642 12,13  
Altın Gr. 326 326 2,65  
Cumhuriyet 2.159 2.192 -2,00  
Tam 2.148 2.202 4,95  
Yarım 1.038 1.065 2,40  
Çeyrek 521 533 1,20  
Gümüş.Ons 17,99 18,03 0,11  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,03  
B. Petrol 53,38 53,38 -0,88  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru