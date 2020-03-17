***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Yeni Pay Alma Haklarının Birincil Piyasada Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.11.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 66.844.800Ulaşılacak Sermaye (TL) 116.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DOKTA, TRADOKTS91G7 66.844.800 49.155.200,000 73,53631 1,00 DOKTA, TRADOKTS91G7 Nâma DOKTA(RÜÇHAN), TRRDKTS00014 17.894,14Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 66.844.800 49.155.200,000 73,53631 17.894,140Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.02.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 13.03.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 03.12.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.02.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.03.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.03.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 16.03.2020 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 17.894,14 TL nominal değerli payların 17-18 Mart 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tamamı 17 Mart 2020 (bugün) itibarıyla satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830118BIST