***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı TutarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 162.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 324.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DOKTA, TRADOKTS91G7 162.000.000 162.000.000,000 100,00000 1,00 DOKTA, TRADOKTS91G7 Nâma DOKTA(RÜÇHAN), TRRDKTS00030 28.255,701Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 162.000.000 162.000.000,000 100,00000 28.255,701Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 06.11.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 20.11.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 04.08.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 08.11.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 07.11.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 06.11.2023 ila 20.11.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.- Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde 161.971.744,299 TL'lik yeni pay alma hakkı kullanılmış olup, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 28.255,701 TL'dir. Kalan 28.255,701 TL'ye karşılık paylar, 23-24 Kasım 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.- Halka arz esaslarını içeren "Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu" ekte yer almaktadır.- Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.doktas.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (www.isyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219131BIST