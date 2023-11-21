Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.11.2023 15:20
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 162.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 324.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DOKTA, TRADOKTS91G7 162.000.000 162.000.000,000 100,00000 1,00 DOKTA, TRADOKTS91G7 Nâma DOKTA(RÜÇHAN), TRRDKTS00030 28.255,701

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 162.000.000 162.000.000,000 100,00000 28.255,701

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 06.11.2023
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 20.11.2023
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.08.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 08.11.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 07.11.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 06.11.2023 ila 20.11.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
- Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde 161.971.744,299 TL'lik yeni pay alma hakkı kullanılmış olup, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 28.255,701 TL'dir. Kalan 28.255,701 TL'ye karşılık paylar, 23-24 Kasım 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
- Halka arz esaslarını içeren "Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu" ekte yer almaktadır.
- Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.doktas.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (www.isyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219131


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:278.012
Değişim :  0,83% |  65,98
Açılış :  7.994  
Önceki Kapanış :  7.946  
En Düşük
7.945 En Yüksek
8.038
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 84,15 23.958.385 % 10,00  
ISBTR 690.757,50 1.381.515 % 10,00  
SMART 25,54 432.777.460 % 9,99  
INTEM 311,00 42.358.000 % 9,99  
CMBTN 1.772,00 72.855.941 % 9,99  
daha fazla
17:27 Alış Satış %  
Dolar 28,7897 28,8050 % 0,23  
Euro 31,5567 31,5752 % 0,34  
Sterlin 36,0261 36,2067 % 0,57  
Frank 32,4802 32,6758 % 0,45  
Riyal 7,6541 7,6925 % 0,23  
daha fazla
17:27 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,92 23,95 % 0,66  
Platin 934,85 936,46 % 0,66  
Paladyum 1.078,50 1.083,17 % 0,66  
Brent Pet. 81,88 81,88 % 0,66  
Altın Ons 2.003,71 2.003,96 % 0,66  
Seans Raporu 17:27
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru