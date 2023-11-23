***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Yeni Pay Alma Haklarının Birincil Piyasada Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 162.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 324.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DOKTA, TRADOKTS91G7 162.000.000 162.000.000,000 100,00000 1,00 DOKTA, TRADOKTS91G7 Nâma DOKTA(RÜÇHAN), TRRDKTS00030 28.255,701Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 162.000.000 162.000.000,000 100,00000 28.255,701Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 06.11.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 20.11.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 04.08.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 08.11.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 07.11.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz 21.11.2023 tarihli özel durum açıklamasında Yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na İstinaden,pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 28.255,701 TL nominal değerli payların 23 - 24 Kasım 2023 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde ilgili payların tamamı 23 Kasım 2023 (bugün) itibariyle satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219654BIST